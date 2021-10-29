Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Valor médio de R$ 400 para Auxílio depende de aprovação da PEC, diz Colnago
Auxílio Brasil

Valor médio de R$ 400 para Auxílio depende de aprovação da PEC, diz Colnago

Secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, com os valores pagos atualmente no Bolsa Família passariam de R$ 191 para R$ 220 a R$ 222 reais

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 17:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 out 2021 às 17:47
O ministro do Planejamento, Esteves Colnago durante cerimônia de anúncio da expansão do investimento em energias renováveis, na sede do BNDES.
O ministro do Planejamento, Esteves Colnago durante cerimônia de anúncio da expansão do investimento em energias renováveis, na sede do BNDES. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O secretário de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, disse que, se a PEC dos Precatórios não for aprovada, o governo não poderá pagar os R$ 400 anunciados para o Auxílio Brasil. "O que conseguimos encaminhar é a correção pela inflação", afirmou. Com isso, os valores pagos atualmente no Bolsa Família passariam de R$ 191 para R$ 220 a R$ 222 reais. "Nosso entendimento é que conseguiria zerar a fila", completou.
Colnago ressaltou que a margem de manobra no orçamento "é bem limitada."
Em relação ao auxílio pago a caminhoneiros, prometido pelo presidente Jair Bolsonaro, ele disse que isso está além da competência do Ministério da Economia. "Essa é uma preocupação do presidente, do Congresso e da sociedade", completou.
Colnago acrescentou que, pelos cálculos da equipe, se a despesa discricionária cair abaixo de R$ 70 bilhões, começaria a haver "problemas no dia a dia" na equipe.

VACINAS

O secretário do Orçamento, Ariosto Culau, disse ainda que parte dos R$ 15 bilhões em espaço aberto no Orçamento deste ano por conta das mudanças no teto de gasto será utilizado para o pagamento de vacinas. Segundo ele, essa é uma prioridade. O valor, no entanto, ainda está sendo calculado.

Veja Também

Governo paga última parcela do Bolsa Família sem garantir o Auxílio Brasil

Governo Central tem superávit primário de R$ 303 milhões em setembro

Furo no teto por eleição não garante nem comida para mais pobres

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Auxílio Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carteira de trabalho digital
Dia do Trabalho: modernização da legislação exige atenção
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 04 a 10 de maio de 2026
Roteiro em Nova Almeida e Fundão é uma ótima opção de passeio no ES
Roteiro de passeios para o feriadão na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados