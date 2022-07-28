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Balanço

Vale tem lucro de R$ 30 bilhões no segundo trimestre

Resultado é 25,1% inferior ao do mesmo período de 2021, ano em que a mineradora teve o maior lucro da história
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2022 às 20:23

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 20:23

  • Leonardo Vieceli

RIO DE JANEIRO - A Vale registrou lucro de R$ 30,033 bilhões no segundo trimestre de 2022, aponta balanço divulgado nesta quinta-feira (28) pela empresa.
O resultado é 25,1% inferior ao do mesmo período de 2021 (R$ 40,095 bilhões), ano em que a mineradora teve o maior lucro da história das companhias abertas brasileiras, de R$ 121 bilhões.
Produção de minério: queda de preço de commodities afeta economia do Estado
Produção de minério de ferro: queda de preço afetou resultado da Vale no segundo trimestre Crédito: Divulgação
O montante menor no segundo trimestre de 2022 era aguardado por analistas devido à queda recente dos preços do minério de ferro, o principal produto da Vale, atualmente próximo dos US$ 100 por tonelada.
A baixa das commodities vem sendo interpretada como um sinal de desaceleração da economia global.
Relatório divulgado pela Vale na semana passada indicou que a produção de minério de ferro atingiu 74,1 milhões de toneladas no segundo trimestre deste ano, baixa de 1,2% em relação a igual período do ano passado.
Por outro lado, ante o primeiro trimestre de 2022, impactado pelas fortes chuvas em Minas Gerais, o indicador teve aumento de 17,4%.

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