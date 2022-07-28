Vale tem lucro de R$ 30 bilhões no segundo trimestre

Leonardo Vieceli

RIO DE JANEIRO - A Vale registrou lucro de R$ 30,033 bilhões no segundo trimestre de 2022, aponta balanço divulgado nesta quinta-feira (28) pela empresa.

O resultado é 25,1% inferior ao do mesmo período de 2021 (R$ 40,095 bilhões), ano em que a mineradora teve o maior lucro da história das companhias abertas brasileiras, de R$ 121 bilhões.

Produção de minério de ferro: queda de preço afetou resultado da Vale no segundo trimestre Crédito: Divulgação

O montante menor no segundo trimestre de 2022 era aguardado por analistas devido à queda recente dos preços do minério de ferro, o principal produto da Vale, atualmente próximo dos US$ 100 por tonelada.

A baixa das commodities vem sendo interpretada como um sinal de desaceleração da economia global.

Relatório divulgado pela Vale na semana passada indicou que a produção de minério de ferro atingiu 74,1 milhões de toneladas no segundo trimestre deste ano, baixa de 1,2% em relação a igual período do ano passado.