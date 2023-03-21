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Saldo insuficiente

Vale-refeição dura apenas 11 dias por mês, mostra pesquisa

Levantamento aponta que, por conta da inflação e dos juros altos, trabalhador tem que pagar, por conta própria, metade das refeições que faz no mês

Publicado em 21 de Março de 2023 às 13:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mar 2023 às 13:35
SÃO PAULO, SP - O saldo do vale-refeição dura em média 11 dias por mês, dois dias a menos do que em 2022. Isso significa que trabalhadores pagam metade das refeições do próprio bolso. A pesquisa é da Sodexo.
Em 2023, o saldo do cartão vale-refeição tem durado, em média, 11 dias. As empresas calculam o pagamento para 22 dias úteis por mês.
No ano passado, os trabalhadores tinham saldo por 13 dias. O cenário de inflação e juros altos influenciam no tempo de consumo do vale-refeição.
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Levantamento da Sodexo considerou um valor médio de R$ 40,64 por refeição Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Sodexo diz que empresas de todos os portes aumentaram os valores dos benefícios em 2023. Mas o aumento não acompanha o custo médio das refeições fora de casa.
Antes da pandemia, em 2019, a duração média do vale-refeição era de 18 dias.
O levantamento da Sodexo considerou um valor médio de R$ 40,64 por refeição, da ABBT (Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador).
Depois da pandemia, milhões de brasileiros substituíram o arroz, feijão e carne por lanches e salgados. Uma opção menos saudável para compensar o preço alto, indicou a pesquisa da consultoria Kantar.
"É importante reforçar que a jornada de trabalho requer uma alimentação que vai além da hora do almoço, como 'cafés' da manhã e da tarde. Então, se o profissional opta por um lanche como refeição, ou ele irá gastar mais do que o esperado durante à tarde ou ele optará por ficar com fome até chegar em casa, o que também não é saudável e impacta diretamente em sua concentração e rendimento", disse Soraia Batista, nutricionista da Sodexo Benefícios e Incentivos.

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