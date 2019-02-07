Vale já perdeu R$ 70,6 bi em valor de mercado

Vale Crédito: Divulgação

Brumadinho (MG), ocorrido no dia 25 de janeiro. Com a queda de quase 5% na ação nesta quarta-feira (7), a Vale já perdeu R$ 70,6 bilhões em valor de mercado desde o acidente da mina de Córrego do Feijão, em(MG), ocorrido no dia 25 de janeiro.

Vale era de R$ 289,7 bilhões, caindo para R$ 219,1 bilhões nesta quarta-feira (6). Um dia antes do rompimento da barragem, o valor de mercado daera de R$ 289,7 bilhões, caindo para R$ 219,1 bilhões nesta quarta-feira (6).

TRF1) reforçam a visão de maior incerteza em relação à mineradora. De acordo com um analista, que pediu para não ser identificado, a suspensão da licença provisória que a mineradora tinha para operar a barragem de Laranjeiras e o pedido da mineradora para retomar as operações da mina de níquel Onça Puma, no Pará, negado pelo Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (1) reforçam a visão de maior incerteza em relação à mineradora.

A unidade de Onça Puma respondeu por 11% da produção de níquel da Vale entre janeiro e setembro de 2018, enquanto a paralisação de Brucutu poderá tirar do mercado 30 milhões de toneladas de minério de ferro, que vão se somar aos 40 milhões que também não serão produzidos este ano nas minas de Minas Gerais, cujas barragens foram fechadas pela Vale depois da tragédia.

Segundo o analista da Mirae Corretora Pedro Galdi, o mercado começa a somar todas as notícias negativas para a mineradora, que ainda poderá ser castigada pelos investidores estrangeiros. Geralmente, lembra Galdi, esses investidores costumam entrar na justiça americana pedindo ressarcimento das perdas quando a empresa tem culpa da queda do valor das ações.

“A primeira queda das ações (dia 28/2) foi exagerada e o mercado foi corrigindo aos poucos, mas quando começaram a sair o número de mortos (de Brumadinho), rebaixaram o rating, e as várias notícias negativas como as de hoje, o papel foi perdendo o valor”, explicou Galdi, que coloca também na “lista negativa” as multas que vem sendo anunciadas.