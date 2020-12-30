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UE assina acordo comercial e de cooperação com Reino Unido

A informação foi divulgada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 10:38
Bandeira da União Europeia
Bandeira da União Europeia Crédito: Image Source/Folhapress
A União Europeia confirmou a expectativa e sacramentou nesta quarta-feira (30), um acordo comercial e de cooperação com o Reino Unido. A informação foi divulgada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Além dela, o documento foi firmado pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.
Em sua conta no Twitter, Von der Leyen disse que o documento será também assinado mais tarde em Londres, pelo primeiro-ministro Boris Johnson.
"Foi um caminho longo. É hora agora de deixarmos o Brexit para trás", comentou a autoridade da UE. "Nosso futuro é feito na Europa", argumentou.
Michel, por sua vez, comentou o assunto também no Twitter: "Um novo capítulo, uma nova relação", disse.

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