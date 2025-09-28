Home
>
Economia (BR)
>
Trump: 'Se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo'

Trump: 'Se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo'

Segundo o republicano, a política tarifária está fazendo com que companhias, principalmente automotivas e de IA, estejam migrando parte da produção para os EUA

Caroline Aragaki

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 17:51

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Trump também reiterou que a China precisa mais dos EUA, do que os EUA da China Crédito: JACQUELYN MARTIN/AP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que sem tarifas contra a China, por exemplo, os EUA não poderiam liderar em inteligência artificial (IA), nem proteger investimentos ou impulsionar a chegada de novas companhias. "Se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo", mencionou a repórteres.

Recomendado para você

Segundo o republicano, a política tarifária está fazendo com que companhias, principalmente automotivas e de IA, estejam migrando parte da produção para os EUA

Trump: 'Se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo'

A proteção digital precisa estar no centro das estratégias empresariais para garantir confiança e competitividade

7 boas práticas para empresas equilibrarem privacidade e uso de dados

O Papo de Valor #14, videocast da coluna, debate o rumo dos gastos públicos com um dos maiores estudiosos do país: Alberto Borges

Papo de Valor #14: "A pressão por mais gasto público é gigante. O desafio é enorme", alerta economista

Segundo o republicano, a política tarifária está fazendo com que companhias, principalmente automotivas e de IA, estejam migrando parte da produção para os EUA, saindo de países como China, México e Canadá. Trump também reiterou que a China precisa mais dos EUA, do que os EUA da segunda maior economia do mundo.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Trump anuncia novas tarifas sobre medicamentos, caminhões e móveis

Trump anuncia novas tarifas sobre medicamentos, caminhões e móveis

Imagem - Trump afirma que o acordo com TikTok está fechado. Quem seria o dono e como funcionaria?

Trump afirma que o acordo com TikTok está fechado. Quem seria o dono e como funcionaria?

Imagem - Por que a Turquia é o novo alvo da ofensiva de Trump contra a Rússia

Por que a Turquia é o novo alvo da ofensiva de Trump contra a Rússia

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

eua usa

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais