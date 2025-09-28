Declaração

Trump: 'Se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo'

Segundo o republicano, a política tarifária está fazendo com que companhias, principalmente automotivas e de IA, estejam migrando parte da produção para os EUA

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 17:51

Trump também reiterou que a China precisa mais dos EUA, do que os EUA da China Crédito: JACQUELYN MARTIN/AP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que sem tarifas contra a China, por exemplo, os EUA não poderiam liderar em inteligência artificial (IA), nem proteger investimentos ou impulsionar a chegada de novas companhias. "Se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo", mencionou a repórteres.

Segundo o republicano, a política tarifária está fazendo com que companhias, principalmente automotivas e de IA, estejam migrando parte da produção para os EUA, saindo de países como China, México e Canadá. Trump também reiterou que a China precisa mais dos EUA, do que os EUA da segunda maior economia do mundo.

