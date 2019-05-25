Três empresas avaliam instalar pequena refinaria de petróleo no ES

Exploração de petróleo em terra, em Linhares Crédito: Carlos Alberto da Silva

refinarias de pequeno porte. Sem planta de refino de petróleo e com uma forte demanda por combustível em seu mercado interno, o Espírito Santo tem sido sondado por empresas interessadas em aproveitar as riquezas energéticas capixabas para construirde pequeno porte.

A boa notícia é que o negócio tão esperado pela economia do Estado tem se mostrado algo possível. Se pelo menos um dos projetos em análise sair do papel, além de investimentos vultosos, acima de R$ 1 bilhão, 504 vagas de emprego diretas e indiretas serão criadas para atender a operação da indústria.









Um estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estatal ligada ao Ministério de Minas e Energia , mostra que a instalação desse tipo de empreendimento no Estado, com capacidade de processar 20 mil barris por dia, tem viabilidade econômica, mas o cenário para tornar o negócio uma realidade depende de uma série de fatores. Entre eles está o tipo de petróleo a ser processado, se é produzido em terra ou no mar.





Segundo a analista da coordenação técnica da EPE, Patrícia Stelling, os estudos mostram que para uma indústria de refino comprar óleo de produtores onshore e ser sustentável é necessário uma redução no preço da matéria-prima, um desconto de no mínimo US$ 5 no preço do barril.





As informações foram apresentadas nesta sexta-feira no evento “Produção Onshore e Minirrefinarias”, organizado pelo Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, da Federação das Indústrias (Findes), e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento.





Outra alternativa avaliada e que se mostrou mais acessível, no curto prazo, de acordo com Patrícia, é a instalação de uma planta de refino de petróleo marítimo. O investimento, no entanto, para se tornar executável, dependeria da concessão de incentivos fiscais pelo governo do Estado.





A renúncia estimada de arrecadação de ICMS em um prazo de 12 anos seria de R$ 351 milhões para o tipo de refinaria simples (hydroskimming), que fabrica apenas gasolina, diesel e óleo combustível (feito a partir dos resíduos do petróleo) e exige um investimento inicial de R$ 1 bilhão.





Para o sistema cracking, que produz GLP e querosene de aviação, além de gasolina, diesel e óleo combustível, a perda de receita tributária seria de R$ 1,69 bilhão no mesmo prazo.





Patrícia explica que, apesar de altos, os incentivos fiscais representam um impacto de apenas de 7,5% no que o empreendimento pode gerar de imposto estadual.





Ela ainda afirma que existe demanda interna de combustível, o que torna ainda mais atrativo esse tipo de negócio. Há espaço até para a produção de óleo para bunker, usado em navios.





O presidente do Fórum, Durval Vieira, explica que a intenção é intensificar os debates para expor aos investidores as vantagens de se implementar esse tipo de negócio em terras capixabas. “Temos deficiência de produto. E sabemos que uma grande refinaria é um investimento caro. As minirrefinarias são boas alternativas para o nosso Estado.”





NOVO JUBARTE





Para a refinaria com foco na produção de petróleo offshore, um dos principais fornecedores deve ser o Novo Jubarte , campo da Petrobras , no Sul do Estado, que deve receber nos próximos anos um novo navio-plataforma





Para essa região, existe um estudo em andamento para instalação de uma minirrefinaria modular da multinacional Oil Group , na área do Porto Central , em Presidente Kennedy, avaliada em R$ 1 bilhão.





Esse modelo modular, segundo o superintendente de Petróleo da EPE, Marcos de Souza, que também esteve em Vitória para o evento do fórum, permite ao empreendedor ampliar sua capacidade aos poucos.



