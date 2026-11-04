Transição de carreira em TI: como usar a experiência para conquistar novas oportunidades

A mudança é particularmente relevante em Tecnologia da Informação. A expansão da inteligência artificial, da automação, da computação em nuvem e dos negócios digitais aumenta a pressão por atualização constante e modifica o perfil das posições disponíveis. Para profissionais mais experientes, o desafio não está necessariamente em começar novamente, mas em compreender como reposicionar anos de conhecimento diante de um mercado diferente daquele em que construíram boa parte da carreira.