AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Transformação digital deve inserir agronegócio, diz Tereza Cristina
Inovação tecnológica

Transformação digital deve inserir agronegócio, diz Tereza Cristina

Em painel de Davos, a ministra disse que a próxima década será marcada por convergência digital e biológica na agropecuária e citou como exemplo a edição genômica

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:53

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jan 2021 às 16:53
A ministra Tereza Cristina acredita que seria um
A ministra Tereza Cristina participou do painel virtual do Fórum Econômico Mundial de Davos para tratar da inovação para transformar sistemas alimentares por meio da tecnologia. Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse hoje (27) que o agronegócio deve estar inserido no contexto de rápida transformação digital. A afirmação foi feita durante um painel virtual do Fórum Econômico Mundial de Davos para tratar da inovação para transformar sistemas alimentares por meio da tecnologia.
Durante a sua participação, a ministra afirmou que a próxima década será marcada por "convergência digital e biológica", principalmente, na agropecuária e citou como exemplo as tecnologias de edição genômica, técnica que permite fazer alterações no DNA de plantas e microrganismos para acelerar o melhoramento genético.
“A Inovação é imprescindível para adequar a agropecuária à realidade global e é o único vetor capaz de conciliar segurança alimentar e preservação ambiental", disse a ministra.
Tereza Cristina disse que a atuação do agronegócio brasileiro tem diretrizes claras, com cinco eixos: sustentabilidade, inovação aberta, biotecnologia, agregação de valor e agricultura digital. A ministra destacou que um dos desafios do setor é expandir a conectividade no espaço rural brasileiro, com foco principalmente nos cerca de 4,5 milhões de pequenos produtores.
“Essa integração é que fará com que os jovens fiquem no campo, possam trabalhar, manter as suas famílias e não deixar a população tão envelhecida, que temos hoje, no meio rural e também ajudar e muito as mulheres que trabalham no campo” disse a ministra.
Na avaliação da ministra, o Brasil tem um setor do agronegócio “vibrante” com cerca de duas mil startups voltadas para o agronegócio. Ela destacou ainda que o país tem ampliado os investimentos nesta frente ao longo dos últimos anos.
"Os investimentos passaram de US$ 4 milhões em 2013 para mais de R$ 200 milhões em 2019. Temos mais de duas mil agritechs trabalhando em diversas áreas, como rastreabilidade, e diversas tecnologias para entregar produtos mais sustentáveis e seguros", disse.

Veja Também

Tereza Cristina: acordo Mercosul-UE não ameaça preservação ambiental

Tereza Cristina: culpar "o homem do Pantanal" pelos incêndios é injustiça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lobo-guará é avistado ‘passeando’ em estrada em Muniz Freire
Lobo-guará é avistado ‘passeando’ por estrada em Muniz Freire
Eleições 2026: calendário eleitoral
Calendário eleitoral: as datas mais importantes das Eleições 2026
Imagem de destaque
7 dicas para transformar o seu primeiro imóvel em um lar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados