Trabalhadores nascidos em março podem sacar até R$ 1 mil no FGTS

Os trabalhadores nascidos em março poderão sacar até R$ 1 mil das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir desta quarta-feira (4). A Caixa Econômica Federal depositará o dinheiro na conta poupança digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários.

Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O Caixa Tem também permite o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros.

Em todo o calendário de pagamento, serão liberados cerca de R$ 30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Pelo calendário divulgado em março, a liberação dos recursos segue cronograma baseado no mês de nascimento. O dinheiro será liberado em etapas até 15 de junho, quando recebem os nascidos em dezembro.

Todo o processo para pedir o saque será informatizado. O trabalhador não precisará ir à agência da Caixa, bastando entrar no aplicativo oficial do FGTS, disponível para smartphones e tablets, e inserir os dados pedidos.

Porém, o trabalhador precisará ficar atento. A maioria receberá o dinheiro automaticamente, na conta poupança social digital da Caixa. No entanto, em caso de dados incompletos que não permitam a abertura da conta digital, o trabalhador terá de pedir a liberação dos recursos. A Agência Brasil preparou uma reportagem para explicar como fazer o saque extraordinário do FGTS.

O aplicativo também está dando a opção para o trabalhador pedir o crédito em qualquer conta corrente ou poupança de qualquer banco. A possibilidade, no entanto, só vale para quem aceitar fornecer documento oficial com foto para cadastrar a biometria.

Retirada

Outro ponto a que o trabalhador precisa ficar atento é a retirada do dinheiro. Os recursos estarão disponíveis até 15 de dezembro e voltarão para a conta vinculada do FGTS depois dessa data, caso o dinheiro não seja gasto, retirado ou transferido para conta corrente.

O dinheiro não movimentado será restituído ao FGTS, com correção pelo rendimento do Fundo de Garantia correspondente ao período em que ficou parado na conta poupança digital.

Para saber se receberá automaticamente o dinheiro ou se precisará pedir o saque, o trabalhador deve fazer uma consulta. O processo pode ser feito tanto no site fgts.caixa.gov.br quanto pelo aplicativo FGTS.

O site informa apenas a data da liberação e se o crédito será feito de forma automática. O aplicativo tem mais funcionalidades, como a consulta aos valores, a atualização dos dados da conta poupança digital e o pedido para desfazer o crédito e manter o dinheiro na conta do FGTS.

Aplicativo do saque do FGTS pode ser baixado no celular Crédito: Carlos Alberto Silva

COMO SACAR NO CAIXA TEM

Abra o aplicativo Caixa Tem em seu celular;

Após digitar seu CPF e senha, clique em "Saque sem cartão";

Na página seguinte, vá em "Gerar código para saque";

Aparecerão orientações sobre como será o saque no caixa eletrônico, embaixo, clique em "Gerar código de saque";

Digite sua senha do aplicativo Caixa Tem;

Na próxima tela, aparecerá o código. Ele tem validade de uma hora para ser usado no caixa eletrônico, nas lotéricas ou em um correspondente Caixa Aqui;

O saque é realizado sem cartão, então clique no botão "Entra" do teclado do caixa eletrônico;

Nessa tela, clique no botão "Saque Caixa Tem";

Digite o número do seu CPF e, em seguida, digite o código gerado no aplicativo;

Escolha um valor para saque, apertando os botões ao lado, conforme as opções de valores que são oferecidas na tela. Se quiser outro valor, digite no teclado numérico do caixa eletrônico o quanto que sacar e, depois, aperte o botão "Entra";

COMO DESBLOQUEAR O ACESSO NO CAIXA TEM?

Há várias formas de desbloquear o acesso, dependendo do motivo. Em geral, a Caixa envia um email para o trabalhador. É preciso abrir esse e-mail no próprio celular e clicar no link enviado. Se abrir pelo computador, haverá erro. Outra dica é atualizar o aplicativo na loja de apps do celular, apagá-lo e reinstalá-lo de novo e pedir.

Quando o próprio app Caixa Tem solicitar o envio dos documentos pessoais e foto do cliente, tudo pode ser feito pelo aplicativo. Caso necessário, o desbloqueio pode ser feito em qualquer lotérica ou agência do banco. Para correção de dados, o cliente pode dirigir-se a uma agência com documento de identificação e pedir a regularização do cadastro.

QUEM TEM DIREITO AO FGTS

Tem direito ao FGTS todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal, regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), e, também, trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros (operários rurais que trabalham apenas no período de colheita) e atletas profissionais.

Pela lei, o empregador deposita todo mês 8% do salário do profissional em uma conta em nome dele. Na demissão sem justa causa o trabalhador pode fazer o saque, além de receber 40% de multa sobre o saldo do fundo.

VEJA O CALENDÁRIO DE SAQUE DO FGTS 2022

Nascidos em Janeiro terão o depósito feito em 20 de abril (quarta-feira);

terão o depósito feito em (quarta-feira); Nascidos em Fevereiro terão o depósito feito em 30 de abril (sábado);

terão o depósito feito em (sábado); Nascidos em Março terão o depósito feito em 04 de maio (quarta-feira);

terão o depósito feito em (quarta-feira); Nascidos em Abril terão o depósito feito em 11 de maio (quarta-feira);

terão o depósito feito em (quarta-feira); Nascidos em Maio terão o depósito feito em 14 de maio (sábado);

terão o depósito feito em (sábado); Nascidos em Junho terão o depósito feito em 18 de maio (quarta-feira);

terão o depósito feito em (quarta-feira); Nascidos em Julho terão o depósito feito em 21 de maio (sábado);

terão o depósito feito em (sábado); Nascidos em Agosto terão o depósito feito em 25 de maio (quarta-feira);

terão o depósito feito em (quarta-feira); Nascidos em Setembro terão o depósito feito em 28 de maio (sábado);

terão o depósito feito em (sábado); Nascidos em Outubro terão o depósito feito em 01º de junho (quarta-feira);

terão o depósito feito em (quarta-feira); Nascidos em Novembro terão o depósito feito em 08 de junho (quarta-feira);

terão o depósito feito em (quarta-feira); Nascidos em Dezembro terão o depósito feito em 15 de junho (quarta-feira);

TRANSFERÊNCIA DOS VALORES NO CAIXA TEM

Entre no aplicativo;

Clique em "Transferir dinheiro";

Informe se a transferência será feita digitando agência e conta ou se irá para um dos seus favoritos já cadastrados para transferência;

Digite agência, banco, conta, dígito e valor, informe o tipo de conta, o CPF, o nome de quem vai receber, o valor e confirme a operação;

Se quiser, salve o comprovante no celular ou envie por meio de WhatsApp;

Há limitação de transferência em até R$ 600 por operação e R$ 1.200 por dia; o dinheiro será enviado por DOC (Documento de Crédito) e cairá na conta no outro dia.

TRANSFERÊNCIA DOS VALORES NO CAIXA TEM

PASSO A PASSO DO CADASTRO PARA ACESSAR O CAIXA TEM

É preciso baixar o app, se cadastrar e, depois, movimentar o dinheiro. No Caixa Tem , é possível pagar contas, fazer compras, transferir o montante e sacar os valores. Para sacar, é necessário gerar um código. O limite para saque no aplicativo é de R$ 1.200 por dia. Já para transferência ou pagamento, o valor máximo é de R$ 600 por transação e limitado a R$ 1.200 por dia.

O saque liberado pelo app pode ser concluído nos caixas eletrônicos, nas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Veja o que fazer:

Baixe ou atualize o aplicativo no seu celular. Para isso, é só acessar a Google Play Store ou a Apple Store e baixar o app Caixa Tem;

O acesso é feito com CPF e senha; abra o app e informe o CPF e crie uma senha;

Para gerar senha será necessário seguir sete passos. Dentre as informações que deverão ser fornecidas estão: CPF, nome completo, número do celular, CEP, dia, mês e ano de nascimento e e-mail;

Na próxima tela, crie uma senha, confirme a senha, vá em "Não sou um robô" e clique em "Cadastre-se";

No seu primeiro acesso, você irá receber um código em uma mensagem SMS para confirmar sua identificação no APP;

Informe corretamente o número do seu telefone para receber o código; depois, digite-o e será possível usar os serviços do Caixa Tem.

QUEM TEM DIREITO AO SAQUE EXTRAORDINÁRIO

O cidadão com conta aberta no FGTS , que tenha saldo e não haja bloqueio do dinheiro, como no caso de quem optou pelo saque-aniversário. Ao todo, 42 milhões de trabalhadores vão receber cerca de R$ 30 bilhões. O valor de até R$ 1.000 por trabalhador considera a soma dos saldos disponíveis em todas as contas abertas, tanto do atual empregador quanto dos antigos. Para saber se vai receber, é possível fazer a consulta no aplicativo e no site FGTS.

NÃO É POSSÍVEL RECEBER O FGTS EXTRAORDINÁRIO EM OUTRA CONTA

Ao abrir o aplicativo, o trabalhador com direito ao saque do FGTS poderá encontrar uma tela em que o sistema pergunta se quer cadastrar uma conta para receber os valores. No caso do saque extraordinário, não adianta fazer essa opção, pois o pagamento será apenas pelo Caixa Tem