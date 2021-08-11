Toyota suspende produção em duas fábricas no Brasil por falta de peças

Carro da Toyota: paralisação das fábricas Crédito: Toyota/Divulgação

A escassez global de semicondutores leva a novas interrupções das linhas de montagem no Brasil em agosto. Agora é a vez da Toyota.

A montadora anunciou nesta quarta (11) que irá suspender a produção nas fábricas de Sorocaba e de Porto Feliz, ambas no interior de São Paulo. A paralisação vai ocorrer entre os dias 18 e 27.

Segundo a Toyota, os funcionários dessas fábricas entrarão em férias coletivas, com retorno pleno previsto para o dia 30.

A unidade de Sorocaba produz os modelos Yaris, Corolla Cross e Etios (esse último somente para exportação). Em Porto Feliz são feitos os motores 1.3, 1.5 e 2.0 que equipam toda a linha de produtos da marca japonesa.

"Apesar de todos os esforços que temos realizado ao longo do tempo para gerenciar a falta de insumos que afeta a cadeia de suprimentos global, provocada pela pandemia de Covid-19, neste momento uma parada é inevitável", diz a nota divulgada pela Toyota.

Outras empresas seguem com a produção parada total ou parcialmente em agosto.

A Volkswagen tem interrupções nas unidades de São Bernardo do Campo (Grande São Paulo) e Taubaté (interior de São Paulo). A Fiat, que lidera o mercado com Argo, Strada e Mobi, permanece com um turno parado em Betim (MG).

A Renault, que produz veículos em São José dos Pinhais (PR), esteve com a linha de montagem inativa nos primeiros 10 dias de agosto.

A General Motors, empresa mais afetada pela crise dos semicondutores, prevê retomar a produção em Gravataí (RS) na próxima semana. A unidade monta o Chevrolet Onix, que foi o carro mais vendido do Brasil entre 2015 e 2020.

As montadoras têm esperança de que a situação comece a se normalizar no último quadrimestre, mas o retorno aos níveis regulares de fornecimento só deve ocorrer no segundo semestre de 2022.