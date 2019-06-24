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Trabalha Vix

Torpedos avisam sobre vaga de emprego em Vitória

O serviço existe há dois anos e avisa, por mensagens de texto, candidatos cadastrados no site sobre vagas que são do perfil deles

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 16:03

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

24 jun 2019 às 16:03
Tela inicial do Trabalha VIX Crédito: Reprodução internet
O Trabalha Vix, plataforma digital da prefeitura de Vitória que disponibiliza vagas de emprego, já emitiu mais de 98 mil alertas de oportunidades de trabalho através do SMS, uma média de 138 avisos por dia. 
O serviço existe há dois anos e avisa, por mensagens de texto, candidatos cadastrados no site sobre vagas que são do perfil deles.
Essas vagas são de empresas cadastradas no Sine e de outras que são captadas pela equipe da prefeitura.
O secretario de desenvolvimento da cidade, Marcio Passos explicou que o sistema também oferece outros serviços. "A pessoa tem a oportunidade de ter acesso a essas vagas de trabalho com muita comodidade. Também pode fazer agendamento online, pela mesma plataforma, para requerer o seguro-desemprego. Não é necessário mais ter filas. A gente acabou com isso também para quem está procurando emprego e para quem quer receber o seguro-desemprego".
Torpedos avisam sobre vaga de emprego em Vitória
Marcelo da Silva, desempregado há 7 anos, diz que já recebeu inúmeras avisos de emprego por SMS, mas que essas vagas são preenchidas tão rápido que quando ele chega no Sine a oportunidade não existe mais. "Se você for se candidatar naquele emprego, você vem no Sine e eles já falam que aquela vaga não existe", comenta.
Marcelo da Silva, desempregado há 7 anos, diz que já recebeu inúmeras avisos de emprego por SMS Crédito: Caíque Verli
A faxineira Maria da Silva, que está buscando emprego há dois meses, gostou da ferramenta. "É bom porque facilita. Você não precisa ficar monitorando tanto", afirma. 
Atualmente, 12.336 pessoas estão cadastradas para receber os alertas. O site para fazer o cadastro é o trabalhavix.vitória.es.gov.br. O endereço eletrônico também possui informações de interesse do trabalhador e do empregador e sobre cursos de qualificação, além de possibilitar o acesso à Agência Municipal do Trabalhador.

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