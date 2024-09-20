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Novas táticas de criminosos

Tentativas de fraude no e-commerce brasileiro sobem 66% em agosto

Segundo o relatório da empresa Equifax BoaVista, embora o número de tentativas de fraude tenha aumentado, o tíquete médio das fraudes caiu 59% em comparação com o mesmo período de 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 set 2024 às 17:00

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 17:00

As tentativas de fraudes no e-commerce brasileiro registraram um aumento de 66% no mês de agosto na comparação com julho de 2024, conforme apontou a Equifax BoaVista. Segundo o relatório da empresa, embora o número de tentativas de fraude tenha aumentado, o tíquete médio das fraudes caiu 59% em comparação com o mesmo período de 2023.
Conforme a pesquisa, a redução sugere que os fraudadores podem estar mudando de tática, focando em produtos de menor valor para tentar escapar dos sistemas de proteção.
Os dados também destacaram que 25% das tentativas de fraude estão concentradas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com São Paulo liderando o ranking.
Já as regiões com menor índice de fraudes são Acre, Amapá e Roraima, representando apenas 0,20% dos casos.
Quanto ao perfil de atividade, os dias mais propícios para fraudes são quintas e sextas-feiras, entre 11 horas e 15 horas, concentrando cerca de 35% das ocorrências. Em contrapartida, os domingos são os dias com menor incidência de tentativas de fraude.
Pedro Tavares, superintendente de produtos antifraude da Equifax BoaVista, explicou que, apesar da queda no tíquete médio, fatores como o aumento no roubo e furto de celulares no Brasil podem estar facilitando fraudes. "Afinal, com os dados do consumidor em mãos, eles conseguem aplicar golpes com mais facilidade", disse o especialista.
O estudo faz parte do novo Indicador Mensal de Fraude apresentado pela primeira vez pela companhia e que mostra como as ferramentas antifraudes evitaram prejuízo de cerca de R$ 833 milhões no varejo online no oitavo mês do ano.

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