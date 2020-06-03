Temporários do INSS começam a trabalhar na próxima segunda (8)

Agência do INSS, em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contará com 587 trabalhadores temporários a partir de segunda-feira (8). Os profissionais vão trabalhar exclusivamente na análise de pedidos dos segurados.

Eles fazem parte de um grupo de 5.332 servidores contratados para trabalhar por tempo determinado no órgão. Do total de inscritos, foram selecionados 1.969 militares inativos, 1.900 profissionais da carreira do seguro social e 1.461 aposentados das demais áreas do governo.

Os resultados do processo seletivo e da análise de recursos foram divulgados na sexta (29), no "Diário Oficial da União", e podem ser conferidos no site www.inss.gov.br/temporarios.

Os novos servidores vão atuar no INSS, na perícia médica, no Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), na subsecretaria dos regimes próprios e no Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex).

Por enquanto, os temporários que vão iniciar o trabalhado devem atuar internamente, pois as agências do INSS permanecem fechadas até o dia 19 de junho.