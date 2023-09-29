Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Taxa de desemprego fica em 7,8%, a menor desde fevereiro de 2015
Mercado de trabalho

Taxa de desemprego fica em 7,8%, a menor desde fevereiro de 2015

Segundo dados do IBGE, número de desocupados no País no trimestre encerrado em agosto foi de 8,4 milhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2023 às 13:49

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 13:49

RIO DE JANEIRO – A taxa de desemprego no trimestre encerrado em agosto no Brasil ficou em 7,8%, uma leve queda em relação aos 7,9% registrados no trimestre terminado em julho. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um recuo de 1,1 ponto porcentual — era de 8,9%. É a menor taxa de desocupação desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015 (7,5%).
Carteira de trabalho digital.
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
De acordo com os dados da Pnad Contínua, divulgados nesta sexta-feira, 29, pelo IBGE, a população desocupada no período foi de 8,4 milhões, o menor contingente desde o trimestre móvel encerrado em junho de 2015, quando ficou em 8,5 milhões.
A população ocupada, de 99,7 milhões de pessoas, por sua vez, cresceu 1,3% no trimestre (mais 1,3 milhão de pessoas) e 0,6% (mais 641 mil pessoas) no ano, de acordo com o IBGE. “O nível da ocupação (porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar) foi estimado em 57%, crescendo 0,6 ponto porcentual frente ao trimestre de fevereiro a abril (56,4%) e ficando estável no ano”, informa o instituto, em comunicado.
O rendimento médio dos trabalhadores foi de R$ 2.947, o que representa uma estabilidade em relação ao trimestre anterior e um crescimento de 4,6% no ano. “A massa de rendimento real habitual (R$ 288,9 bilhões) foi recorde da série histórica, crescendo 2,4% frente ao trimestre anterior e 5,5% na comparação anual”, diz o IBGE.

Veja Também

Quais estados brasileiros apresentam as maiores taxas de desocupação?

Taxa de desemprego no ES cai e é a menor em oito anos, mostra IBGE

Desemprego cai para 8% no segundo trimestre, menor taxa desde 2014

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Desemprego Ibge Carteira de Trabalho Mercado de trabalho Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados