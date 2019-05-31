Taxa de desemprego fica em 12,5% no trimestre até abril, afirma IBGE

Geração de emprego formal cai pela metade em janeiro, em relação ao ano passado Crédito: Edson Chagas

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,5% no trimestre encerrado em abril, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira (31), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo

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, que estimavam uma taxa de desemprego entre 12,3% e 12,8%, com mediana de 12,6%.

Em igual período de 2018, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,9%. No trimestre até março, a taxa foi de 12,7%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.295 no trimestre encerrado em abril. O resultado representa alta de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.