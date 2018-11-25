Supermercados de portas abertas neste domingo no ES

Supermercado Crédito: TeroVesalainen | Pixabay

Após nove anos, supermercados do Espírito Santo estão liberados para abrir as portas novamente a partir deste domingo. Com a permissão decidida na última quinta-feira, 22, com assinatura da nova convenção coletiva da categoria, três lojas já confirmaram funcionamento hoje. A maioria, no entanto, optou por voltar a abrir a partir do dia 2 de dezembro, em horários a serem definidos.

As duas lojas da rede Calvi, uma em Campo Grande, Cariacica, e a outra em Cobilândia, Vila Velha, vão abrir das 8 às 14 horas. Já a loja do Walmart, em Vitória, funcionará das 8 às 20 horas.

A abertura dos supermercados aos domingos foi decidida na quinta-feira, 22, entre o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindicomerciários) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Espírito Santo (Fecomércio), que assinaram a nova convenção coletiva da categoria que permite o funcionamento facultativo do setor nesse dia.

Segundo a convenção 2018-2019, o trabalho nos feriados fica autorizado com exceção dos dias 25 de dezembro de 2018, 1º de janeiro e 1º de maio do próximo ano.

O presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Rocha, lembra que os supermercados poderão funcionar em horário especial aos domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Já os shoppings terão funcionamento liberado das 13 às 22 horas, e os centros comerciais, das 9 as 20 horas.

SAIBA MAIS

Abrem hoje

Calvi

As lojas vão abrir das 8 às 14 horas. Mas os horários para os próximos meses, no entanto, ainda será avaliado pela gestão.

Walmart

A loja da rede no Estado vai funcionar das 8 às 20h.

Abrem a partir do dia 2

Carone

Vai abrir aos domingos a partir de dezembro, mas ainda não definiu quais serão as lojas e o horário de funcionamento delas.

São José

Vai abrir apenas em datas especiais, como véspera do Natal e Ano Novo. Nos demais domingos, não vai funcionar.

OK Supermercados

Vai funcionar aos domingos do mês de dezembro, nos dias 2, 9, 16, 23 e 30. Já em relação ao próximo ano, o Grupo OK ainda vai decidir se continua ou não com a abertura das lojas aos domingos.

Extrabom

A rede abrirá algumas lojas a partir do dia 2, mas ainda definirá o horário de atendimento.

Não definiram

Outras redes