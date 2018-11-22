Supermercados autorizados a abrir as portas aos domingos no ES

Trabalho nos feriados fica autorizado com exceção dos dias 25 de dezembro de 2018, 1 de janeiro e 1 de maio Crédito: Reprodução | Pixabay

Após quase dez anos sendo o único Estado em que os supermercados não abriam aos domingos, devido a uma restrição aprovada em convenção coletiva da categoria, os empresários do Espírito Santo agora poderão abrir as portas. A decisão fica facultativa.

De acordo com a Fecomércio, o trabalho nos feriados fica autorizado com exceção dos dias 25 de dezembro de 2018, 1 de janeiro e 1 de maio.

"Hoje recebemos a proposta da Fecomércios, analisamos e decidimos aceitar. As empresas que decidirem abrir nos feriados terão que pagar 100% da hora extra e com valor mínimo de R$ 81, além disso deverão fornecer alimentação e transporte gratuito. Os supermercados poderão funcionar em horário especial de 8h às 18 horas", explica o presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Rocha.

Ainda de acordo com a nota oficial sobre a convenção coletiva 2018-2019, haverá reajuste de 4% no piso e salários dos empregados do comércio, no plano de saúde e odontológico.