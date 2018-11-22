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Convenção Coletiva

Supermercados autorizados a abrir as portas aos domingos no ES

Convenção coletiva divulgada na tarde desta quinta-feira (22) diz que a abertura dos supermercados fica facultativa aos empresários

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 19:21
Trabalho nos feriados fica autorizado com exceção dos dias 25 de dezembro de 2018, 1 de janeiro e 1 de maio Crédito: Reprodução | Pixabay
Após quase dez anos sendo o único Estado em que os supermercados não abriam aos domingos, devido a uma restrição aprovada em convenção coletiva da categoria, os empresários do Espírito Santo agora poderão abrir as portas. A decisão fica facultativa.
A nova convenção coletiva foi assinada nesta quinta-feira (22) pelo Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindicomerciários)e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do ES (Fecomércio).
De acordo com a Fecomércio, o trabalho nos feriados fica autorizado com exceção dos dias 25 de dezembro de 2018, 1 de janeiro e 1 de maio. 
"Hoje recebemos a proposta da Fecomércios, analisamos e decidimos aceitar. As empresas que decidirem abrir nos feriados terão que pagar 100% da hora extra e com valor mínimo de R$ 81, além disso deverão fornecer alimentação e transporte gratuito. Os supermercados poderão funcionar em  horário especial de 8h às 18 horas", explica o presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Rocha.
Ainda de acordo com a nota oficial sobre a convenção coletiva 2018-2019, haverá reajuste de 4% no piso e salários dos empregados do comércio, no plano de saúde e odontológico.
A proposta ainda precisa ser assinada por outros 17 sindicatos ao longo deste semana.

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