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Economia

Superávit da balança comercial na 4ª semana de julho foi de US$ 1,836 bi

Em meio à pandemia do coronavírus, esse resultado, porém, está sendo alcançado pela queda nas importações, e não pelo aumento nas vendas ao exterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 15:41

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 15:41

Data: 05/03/2020 - Atividade portuária, transporte de contêineres, exportação e importação
Atividade portuária, transporte de contêineres, exportação e importação Crédito: Pixabay
A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,836 bilhão na quarta semana de julho (de 20 a 26). De acordo com dados divulgados nesta segunda (27), pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,540 bilhões e importações de US$ 2,704 bilhões.
Em julho, a corrente de comércio recuou 16,5%, para US$ 24,777 bilhões. No mês, o saldo comercial é positivo em US$ 6,426 bilhões até o dia 26, 168,7% maior do que o registrado em todo o mês de julho do ano passado, quando o superávit foi de US$ 2,391 bilhões.
Em meio à pandemia do coronavírus, esse resultado, porém, está sendo alcançado pela queda nas importações, e não pelo aumento nas vendas ao exterior. Houve queda de 1,1% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento de 22,2% em agropecuária, alta de 0,4% na indústria extrativa e queda de 10,3% em produtos da indústria de transformação.
Já as importações registraram quedas de 32,8% em produtos da indústria de transformação, de 57,3% em indústria extrativa e aumento de 0,4% em agropecuária,
No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 28,749 bilhões, 2,8% a menos do que no mesmo período do ano passado. O valor é resultado de exportações de US$ 117,321 bilhões (-6,4%) e importações de US$ 88,572 bilhões (-9,4%).

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