Superávit da balança comercial na 4ª semana de julho foi de US$ 1,836 bi

Atividade portuária, transporte de contêineres, exportação e importação Crédito: Pixabay

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,836 bilhão na quarta semana de julho (de 20 a 26). De acordo com dados divulgados nesta segunda (27), pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,540 bilhões e importações de US$ 2,704 bilhões.

Em julho, a corrente de comércio recuou 16,5%, para US$ 24,777 bilhões. No mês, o saldo comercial é positivo em US$ 6,426 bilhões até o dia 26, 168,7% maior do que o registrado em todo o mês de julho do ano passado, quando o superávit foi de US$ 2,391 bilhões.

Em meio à pandemia do coronavírus, esse resultado, porém, está sendo alcançado pela queda nas importações, e não pelo aumento nas vendas ao exterior. Houve queda de 1,1% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento de 22,2% em agropecuária, alta de 0,4% na indústria extrativa e queda de 10,3% em produtos da indústria de transformação.

Já as importações registraram quedas de 32,8% em produtos da indústria de transformação, de 57,3% em indústria extrativa e aumento de 0,4% em agropecuária,