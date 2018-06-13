Socol de Venda Nova do Imigrante ganha certificado de origem

De acordo com o Inpi, a Indicação Geográfica (IG) é usada para identificar a origem de produtos ou serviços quando o local tenha se tornado conhecido ou quando determinada característica ou qualidade do produto ou serviço se deve a sua origem. No Brasil, ela tem duas modalidades: Denominação de Origem (DO) e Indicação de Procedência (IP). Um exemplo clássico da Indicação Geográfica é o presunto de Parma, na Itália, ou os espumantes de Champagne, na França.