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Novas operações

Shell recebe autorização para importar até 36,5 milhões de m³ de gás

Empresa terá que apresentar à ANP, até o dia 25 de cada mês, relatório detalhado sobre as operações de importação realizadas no mês imediatamente anterior

Publicado em 17 de Março de 2021 às 15:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mar 2021 às 15:34
Preço dos combustíveis nos postos da Grande Vitória
Posto Shell na Avenida Beira -Mar - Preço dos combustíveis nos postos da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Ministério de Minas e Energia autorizou a Shell Energy do Brasil Gás a exercer a atividade de importador de Gás Natural Liquefeito (GNL) até o limite de 36,5 milhões de metros cúbicos, com entrega prevista para o Terminal de Regaseificação da Baía de Todos os Santos, na Bahia.
"A presente autorização terá validade até 31 de março de 2024, e limita-se exclusivamente à importação de Gás Natural na forma Liquefeita", informa a autorização publicada nesta quarta-feira, 17, no Diário Oficial da União (DOU).
A Shell terá que apresentar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), até o dia 25 de cada mês, relatório detalhado sobre as operações de importação realizadas no mês imediatamente anterior.
As informações serão publicadas no site da ANP, segundo a portaria assinada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
O GNL deverá atender térmicas, distribuidoras de gás e consumidores livres.

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