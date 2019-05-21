Sete agências dos Correios no Espírito Santo serão fechadas e os serviços serão redistribuídos até o dia 5 de julho deste ano. As unidades que devem fechar ficam em Aracruz, Marataízes, Serra, Vila Velha e três em Vitória. Ao todo, serão 161 agências fechadas por todo o Brasil em um processo de readequação da rede de atendimento, que teve início em 2018.
Segundo informações dos Correios, o atendimento será absorvido por outras agências próximas e a situação não deve gerar prejuízo de continuidade nos serviços.
As unidades que serão desativadas ocupam imóveis alugados e estão sombreadas por outras. Atualmente, os Correios possuem cerca de 11 mil pontos de atendimento em todo o país, sendo a única empresa pública presente em mais de 5.500 municípios brasileiros.
Sete agências dos correios serão fechadas e redistribuídas no ES
Saiba quais agências serão fechadas e para onde serão realocadas
Aracruz
Vai fechar: Agência Bela Vista.
Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Aracruz
Marataízes
Vai fechar: Agência Barra do Itapemirim
Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Marataízes
Serra
Vai fechar: Agência Tubarão
Realocação: Clientes passarão a ser atendidos na Agência Carapina
Vila Velha
Vai fechar: Agência Cobilândia
Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Glória
Vitória
- Vai fechar: Agência Casa Cidadão de Vitória
Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Leitão da Silva
- Vai fechar: Agência Praia do Suá
Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Praia do Canto
- Vai fechar: Agência Filatélica de Vitória
Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Central de Vitória