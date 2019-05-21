Sete agências dos Correios serão fechadas e redistribuídas no ES Crédito: Divulgação

Correios no Espírito Santo serão fechadas e os serviços serão redistribuídos até o dia 5 de julho deste ano. As unidades que devem fechar ficam em Aracruz, Marataízes, Serra, Vila Velha e três em Vitória. Ao todo, serão 161 agências fechadas por todo o Brasil em um processo de readequação da rede de atendimento, que teve início em 2018. Sete agências dosno Espírito Santo serão fechadas e os serviços serão redistribuídos até o dia 5 de julho deste ano. As unidades que devem fechar ficam em Aracruz, Marataízes, Serra, Vila Velha e três em Vitória. Ao todo, serão 161 agências fechadas por todo o Brasil em um processo de readequação da rede de atendimento, que teve início em 2018.

Segundo informações dos Correios, o atendimento será absorvido por outras agências próximas e a situação não deve gerar prejuízo de continuidade nos serviços.

As unidades que serão desativadas ocupam imóveis alugados e estão sombreadas por outras. Atualmente, os Correios possuem cerca de 11 mil pontos de atendimento em todo o país, sendo a única empresa pública presente em mais de 5.500 municípios brasileiros.

Your browser does not support the audio element. Sete agências dos correios serão fechadas e redistribuídas no ES

Saiba quais agências serão fechadas e para onde serão realocadas

Aracruz

Vai fechar: Agência Bela Vista.

Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Aracruz

Marataízes

Vai fechar: Agência Barra do Itapemirim

Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Marataízes

Serra

Vai fechar: Agência Tubarão

Realocação: Clientes passarão a ser atendidos na Agência Carapina

Vila Velha

Vai fechar: Agência Cobilândia

Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Glória

Vitória

- Vai fechar: Agência Casa Cidadão de Vitória

Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Leitão da Silva

- Vai fechar: Agência Praia do Suá

Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Praia do Canto

- Vai fechar: Agência Filatélica de Vitória

Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Central de Vitória