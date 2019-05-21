Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Sete agências dos correios serão fechadas e redistribuídas no ES
Readequação

Sete agências dos correios serão fechadas e redistribuídas no ES

Ao todo, serão 161 agências fechadas por todo o Brasil em um processo de readequação da rede de atendimento, que teve início em 2018
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

21 mai 2019 às 14:37

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 14:37

Sete agências dos Correios serão fechadas e redistribuídas no ES Crédito: Divulgação
Sete agências dos Correios no Espírito Santo serão fechadas e os serviços serão redistribuídos até o dia 5 de julho deste ano. As unidades que devem fechar ficam em Aracruz, Marataízes, Serra, Vila Velha e três em Vitória. Ao todo, serão 161 agências fechadas por todo o Brasil em um processo de readequação da rede de atendimento, que teve início em 2018.
> Correios vão cortar 20 mil cargos no país; cenário no ES é incerto
Segundo informações dos Correios, o atendimento será absorvido por outras agências próximas e a situação não deve gerar prejuízo de continuidade nos serviços.
As unidades que serão desativadas ocupam imóveis alugados e estão sombreadas por outras. Atualmente, os Correios possuem cerca de 11 mil pontos de atendimento em todo o país, sendo a única empresa pública presente em mais de 5.500 municípios brasileiros.
Sete agências dos correios serão fechadas e redistribuídas no ES
> Clientes do ES poderão suspender entrega de encomendas pelos Correios
Saiba quais agências serão fechadas e para onde serão realocadas
Aracruz
Vai fechar: Agência Bela Vista.
Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Aracruz
Marataízes
Vai fechar: Agência Barra do Itapemirim
Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Marataízes
Serra
Vai fechar: Agência Tubarão
Realocação: Clientes passarão a ser atendidos na Agência Carapina
Vila Velha
Vai fechar: Agência Cobilândia
Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Glória
Vitória
- Vai fechar: Agência Casa Cidadão de Vitória
Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Leitão da Silva
- Vai fechar: Agência Praia do Suá
Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Praia do Canto
- Vai fechar: Agência Filatélica de Vitória
Realocação: Os clientes passarão a ser atendidos na Agência Central de Vitória
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Marataízes Serra Vila Velha Vitória Correios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados