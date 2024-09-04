  • Início
  • Economia
  • Senado vai votar indicação de Galípolo para o BC em 8 de outubro, diz Pacheco
Após as eleições

Senado vai votar indicação de Galípolo para o BC em 8 de outubro, diz Pacheco

Economista indicado à presidência do Banco Central pode ser sabatinado pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado antes disso, em outra data
Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 18:33

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou nesta quarta-feira (4) que a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central será colocada em votação no plenário em 8 de outubro, após o primeiro turno das eleições municipais.
Pacheco afirmou, porém, que Galípolo pode ser sabatinado pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado antes disso, em outra data. Segundo ele, a sabatina será definida pelo presidente da comissão, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).
Indicado para o cargo de diretor de Política Monetária do Banco Central, economista Gabriel Galípolo circula pelos corredores do Senado.
Indicação de Gabriel Galípolo será colocada em votação no plenário em 8 de outubro Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
O governo gostaria de realizar a sabatina antes das eleições, avançando ao menos uma das etapas do rito. Para ser nomeado, o indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser sabatinado pela CAE do Senado e aprovado pelo plenário da Casa.
Na terça (3), Vanderlan afirmou que a sabatina "provavelmente" será realizada no dia 17 de setembro. A data coincide com o primeiro dia de reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, do qual Galípolo é membro. Ele hoje ocupa o cargo de diretor de Política Monetária.
O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), será relator da indicação. O senador disse que a data escolhida por Pacheco para a votação é "absolutamente razoável".
"O próprio mercado, e eu vou me arriscar a dizer que o próprio atual presidente do Banco Central [Roberto Campos Netto] sabe da importância da gente sinalizar ao mercado quem vai conduzir a política monetária brasileira", disse Wagner.

