Home
>
Economia (BR)
>
Sem concorrentes, empresa arremata trecho da BR 101 que liga RJ ao ES

Sem concorrentes, empresa arremata trecho da BR 101 que liga RJ ao ES

Concessão passa por 13 municípios e é o principal acesso à Região dos Lagos, parte turística do estado que inclui cidades como Búzios e Cabo Frio, e aos portos do Açu e de Macaé

PAULO RICARDO MARTINS

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:03

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Arteris arrematou a concessão da Autopista Fluminense (BR 101), que liga Niterói (RJ) à divisa entre Rio e Espírito Santo, em um leilão realizado nesta terça-feira (11), na B3 (a Bolsa de Valores de São Paulo). Sem concorrente, a empresa, que já é atual administradora do trecho, não ofereceu desconto sobre a tarifa básica de pedágio.

Recomendado para você

Concessão passa por 13 municípios e é o principal acesso à Região dos Lagos, parte turística do estado que inclui cidades como Búzios e Cabo Frio, e aos portos do Açu e de Macaé

Sem concorrentes, empresa arremata trecho da BR 101 que liga RJ ao ES

A maior parte dessa produção de café capixaba pode ser encontrada em marca de café solúvel e outras categorias

Cafés do ES representam 80% do volume de produção de gigante dos alimentos

Saiba como transformar decisões financeiras em resultados consistentes no próximo ano

Quer melhorar a sua relação com o dinheiro? Veja 5 atitudes para colocar em prática em 2026

Na modelagem adotada pelo governo Lula nos leilões atuais, os interessados dão lances de desconto em relação à tarifa básica de pedágio.

Este foi mais um dos leilões simplificados realizados pelo governo federal. O modelo prevê a oferta ao mercado de um contrato de concessão previamente acertado com uma companhia — neste caso, a concessionária Arteris Fluminense. No entanto, se outra proponente oferecesse um desconto maior sobre a tarifa, ou seja, uma proposta melhor, esse contrato poderia trocar de dono.

Leilão de trecho da BR 101 no Rio de Janeiro, realizado na B3, foi vencido pelo Grupo Arteris
Leilão de trecho da BR 101 no Rio de Janeiro, realizado na B3, foi vencido pelo Grupo Arteris Crédito: Paulo Pinto/ Agência Brasil

A concessão faz parte dos contratos estressados, concessões antigas que fracassaram e precisaram passar por repactuação. O processo foi aprovado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) em julho deste ano.

O trecho tem pouco mais de 322 km de extensão e prevê mais de R$ 6 bilhões de investimentos em obras (Capex) e R$ 4,12 bilhões de custos de operação (Opex).

O contrato original foi firmado em 2008, com prazo inicial de 25 anos. Com a otimização, a duração será estendida até 2047.

A concessão passa por 13 municípios e é o principal acesso à Região dos Lagos, parte turística do estado que inclui cidades como Búzios e Cabo Frio, e aos portos do Açu e de Macaé.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais