Sem concorrentes, empresa arremata trecho da BR 101 que liga RJ ao ES

Concessão passa por 13 municípios e é o principal acesso à Região dos Lagos, parte turística do estado que inclui cidades como Búzios e Cabo Frio, e aos portos do Açu e de Macaé

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:03

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Arteris arrematou a concessão da Autopista Fluminense (BR 101), que liga Niterói (RJ) à divisa entre Rio e Espírito Santo, em um leilão realizado nesta terça-feira (11), na B3 (a Bolsa de Valores de São Paulo). Sem concorrente, a empresa, que já é atual administradora do trecho, não ofereceu desconto sobre a tarifa básica de pedágio.

Na modelagem adotada pelo governo Lula nos leilões atuais, os interessados dão lances de desconto em relação à tarifa básica de pedágio.

Este foi mais um dos leilões simplificados realizados pelo governo federal. O modelo prevê a oferta ao mercado de um contrato de concessão previamente acertado com uma companhia — neste caso, a concessionária Arteris Fluminense. No entanto, se outra proponente oferecesse um desconto maior sobre a tarifa, ou seja, uma proposta melhor, esse contrato poderia trocar de dono.

Leilão de trecho da BR 101 no Rio de Janeiro, realizado na B3, foi vencido pelo Grupo Arteris Crédito: Paulo Pinto/ Agência Brasil

A concessão faz parte dos contratos estressados, concessões antigas que fracassaram e precisaram passar por repactuação. O processo foi aprovado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) em julho deste ano.

O trecho tem pouco mais de 322 km de extensão e prevê mais de R$ 6 bilhões de investimentos em obras (Capex) e R$ 4,12 bilhões de custos de operação (Opex).

O contrato original foi firmado em 2008, com prazo inicial de 25 anos. Com a otimização, a duração será estendida até 2047.

A concessão passa por 13 municípios e é o principal acesso à Região dos Lagos, parte turística do estado que inclui cidades como Búzios e Cabo Frio, e aos portos do Açu e de Macaé.

