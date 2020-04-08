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Projeto na Câmara

Sem acordo, votação de socorro aos Estados é adiada para quinta

Pontos polêmicos, como as regras de concessão de empréstimos a Estados, levou deputados a derrubarem a votação nesta quarta-feira (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 18:27

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 18:27

Com pontos polêmicos, como as regras de concessão de empréstimos a Estados, o impacto financeiro e a extensão de auxílio aos municípios, a votação do novo projeto de socorro aos entes federados apresentado nesta quarta-feira (8) pela Câmara ficou para a quinta-feira (9). Durante a sessão virtual do período das tarde, lideranças partidárias orientaram favoravelmente ao projeto. No entanto, nos bastidores, um grupo de deputados se movimentou para derrubar a votação nesta quarta-feira.
Rodrigo Maia durante sessão que adiou votação do projeto
Rodrigo Maia durante sessão virtual que foi interrompida antes da votação do projeto Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
"A matéria tem ainda muita polêmica, muita gente querendo incluir temas de municípios, outros querendo tirar", disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) pouco antes de interromper a sessão desta quarta. "A gente poderia encerrar esse assunto por aqui... para que o relator possa ouvir todas as bancadas e amanhã nós continuamos com essa votação", afirmou.
Na sequência, a sessão da Câmara foi encerrada e uma nova foi convocada para a quinta, às 10 horas.

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