Sem acordo, votação de socorro aos Estados é adiada para quinta

"A matéria tem ainda muita polêmica, muita gente querendo incluir temas de municípios, outros querendo tirar", disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) pouco antes de interromper a sessão desta quarta. "A gente poderia encerrar esse assunto por aqui... para que o relator possa ouvir todas as bancadas e amanhã nós continuamos com essa votação", afirmou.