Segunda edição da Black Friday brasileira tem início nesta quinta

Consumidores fazendo compras na Black Friday do Shopping Vitória Crédito: Fernando Madeira

A segunda edição da "Semana Brasil", uma espécie de Black Friday brasileira, começa nesta quinta-feira (3) e vai até 13 de setembro.



A iniciativa tem apoio do governo federal e é coordenada pelo IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo).

O conceito da campanha publicitária que começa a ser veiculada nesta segunda-feira (31) em TVs, rádios, internet e redes sociais é "vamos em frente, com cuidado e confiança".

De acordo com o material de divulgação da Secom (Secretaria de Comunicação) da Presidência da República, o evento "vai unir comércio e varejo para celebrar a retomada da economia" e "marca a primeira data comemorativa do varejo após a reabertura do comércio" em meio à pandemia de Covid-19, que, na noite de domingo (30), registava 3,9 milhões de casos e 120,9 mil mortes no Brasil.

Desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) equipara a crise sanitária com a econômica e critica prefeitos e governadores por terem fechado o comércio numa tentativa de conter a disseminação do novo coronavírus.

O Palácio do Planalto diz que, no ano passado, segundo a Ebit/Nielsen, as vendas online durante o período cresceram 41% em relação ao mesmo período de 2018. Já as vendas no varejo registraram crescimento nominal de 11,3%, segundo levantamento da Cielo. De acordo com o governo, em 2019, mais de 14 mil empresas participaram da "Semana Brasil".

Indicadores do Banco Central e do IBGE mostram uma aceleração da atividade econômica do país no terceiro trimestre de 2019. Para especialistas, a realização da Semana Brasil foi um dos fatores que influenciaram o desempenho econômico no mês de setembro.