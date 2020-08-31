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"Semana Brasil"

Segunda edição da Black Friday brasileira tem início nesta quinta

O conceito da campanha publicitária da edição que começa a ser veiculada nesta segunda (31) nos meios de comunicação é 'vamos em frente, com cuidado e confiança'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 16:30

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 16:30

Data: 23/11/2018 - ES - Vitória - Consumidores fazendo compras na Black Friday do Shopping Vitória - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ
Consumidores fazendo compras na Black Friday do Shopping Vitória  Crédito: Fernando Madeira
A segunda edição da "Semana Brasil", uma espécie de Black Friday brasileira, começa nesta quinta-feira (3) e vai até 13 de setembro.
A iniciativa tem apoio do governo federal e é coordenada pelo IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo).
O conceito da campanha publicitária que começa a ser veiculada nesta segunda-feira (31) em TVs, rádios, internet e redes sociais é "vamos em frente, com cuidado e confiança".
De acordo com o material de divulgação da Secom (Secretaria de Comunicação) da Presidência da República, o evento "vai unir comércio e varejo para celebrar a retomada da economia" e "marca a primeira data comemorativa do varejo após a reabertura do comércio" em meio à pandemia de Covid-19, que, na noite de domingo (30), registava 3,9 milhões de casos e 120,9 mil mortes no Brasil.
Desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) equipara a crise sanitária com a econômica e critica prefeitos e governadores por terem fechado o comércio numa tentativa de conter a disseminação do novo coronavírus.

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O Palácio do Planalto diz que, no ano passado, segundo a Ebit/Nielsen, as vendas online durante o período cresceram 41% em relação ao mesmo período de 2018. Já as vendas no varejo registraram crescimento nominal de 11,3%, segundo levantamento da Cielo. De acordo com o governo, em 2019, mais de 14 mil empresas participaram da "Semana Brasil".
Indicadores do Banco Central e do IBGE mostram uma aceleração da atividade econômica do país no terceiro trimestre de 2019. Para especialistas, a realização da Semana Brasil foi um dos fatores que influenciaram o desempenho econômico no mês de setembro.
Já o desfile militar de 7 de Setembro foi cancelado por causa da pandemia.

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