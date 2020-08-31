AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Orçamento

Governo propõe salário mínimo de R$ 1.067 em 2021

Valor proposto pelo governo para o ano que vem tem correção somente pela inflação, ou seja, sem aumento real.  Se aprovado pelo Congresso, começa a valer em janeiro, com pagamento a partir de fevereiro

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 16:16
Pagamento em dinheiro
Salário mínimo atual é de R$ 1.045 Crédito: Siumara Gonçalves
O governo federal propôs um salário mínimo de R$ 1.067 para o próximo ano, segundo o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2021 apresentado nesta segunda-feira (31), pela equipe econômica. A Constituição determina que o salário mínimo tem de ser corrigido, ao menos, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior. Na proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviada ao Congresso em abril, o governo tinha estimado que o piso de 2021 seria de R$ 1.079.
Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.045. O reajuste, se aprovado pelo Congresso, começará a valer em janeiro de 2021, com pagamento a partir de fevereiro.
Os valores ainda podem mudar no decorrer deste ano, com base nas projeções de inflação para o ano de 2020 (utilizadas como parâmetro para correção).
O valor do salário mínimo proposto pelo governo para o ano que vem tem correção somente pela inflação, ou seja, pela estimativa do governo para o INPC. Esse formato já foi adotado neste ano, quando a área econômica concedeu reajuste somente com base na inflação do ano passado.
Com isso, o governo mudou a política de aumentos reais (acima da inflação) que vinha sendo implementada nos últimos anos, proposta pela presidente Dilma Rousseff e aprovada pelo Congresso.

Veja Também

Contas públicas têm déficit recorde de R$ 81 bilhões em julho, diz BC

Projeto de Lei Orçamentária prevê alta de 3,20% para PIB de 2021

A política de reajustes pela inflação e variação do Produto Interno Bruto (PIB) vigorou entre 2011 e 2019, mas nem sempre o salário mínimo subiu acima da inflação.
Em 2017 e 2018, por exemplo, foi concedido o reajuste somente com base na inflação porque o PIB dos anos anteriores (2015 e 2016) teve retração. Por isso, para cumprir a fórmula proposta, somente a inflação serviu de base para o aumento.
Ao conceder um reajuste menor para o salário mínimo, o governo federal também gasta menos. Isso porque os benefícios previdenciários não podem ser menores que o valor do mínimo.
De acordo com cálculos do governo, o aumento de cada R$ 1 no salário mínimo implica despesa extra em 2020 de aproximadamente R$ 355 milhões.

Veja Também

Renda Brasil pode ficar de fora da proposta de Orçamento para 2021

Equipe está finalizando estudo sobre lançamento do Renda Brasil, diz Guedes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, desabafa Meneguelli
Imagem de destaque
'Às vezes não sei como ajudá-lo': como diagnóstico de autismo do filho mudou a vida de Cucurella, da seleção espanhola
Imagem de destaque
Quem é o árbitro que vai apitar a final da Copa do Mundo 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados