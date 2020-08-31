Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Projeto de Lei Orçamentária prevê alta de 3,20% para PIB de 2021
Governo federal

Projeto de Lei Orçamentária prevê alta de 3,20% para PIB de 2021

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviada ao Congresso em abril, a previsão era de R$ 3,30%

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 16:10
O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2021 apresentado nesta segunda-feira (31) pelo Ministério da Economia prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano será de 3,20%. A projeção se refere à última estimativa oficial, feita pela pasta em julho. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviada ao Congresso em abril, a previsão era de R$ 3,30%.
Itaú projeta PIB de 0,7% no último trimestre com efeito benéfico em 2020
A estimativa da equipe econômica para a Selic média em 2021 é de 2,13% ao ano, ante 4,33% na LDO Crédito: Reprodução
A estimativa da equipe econômica para a Selic média em 2021 é de 2,13% ao ano, ante 4,33% na LDO. O PLOA também traz a projeção de um câmbio médio de R$ 5,11 no próximo ano, ante R$ 4,29 na LDO.
A estimativa de alta da massa salarial nominal é de 4,05% em 2021, ante 5,95% prevista em abril.
Já a projeção da PLOA para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 é de 3,24%, ante 3,65% estimado na LDO.

Veja Também

Dívida pública alcança 86,5% do PIB em julho sob efeito da pandemia

Perspectivas mais animadoras com redução da queda estimada para o PIB

Contas públicas têm déficit recorde de R$ 81 bilhões em julho, diz BC

Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)  que reajusta o salário mínimo  a projeção é de 2,09%, ante 3,19% de abril.
Para o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de 2021, a previsão é de 4,11% na proposta de Orçamento, ante 4,00% previsto na LDO.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES
Imagem de destaque
Fabricante de cosméticos do Espírito Santo constrói fábrica no Sul da Bahia
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados