Projeto de Lei Orçamentária prevê alta de 3,20% para PIB de 2021

O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2021 apresentado nesta segunda-feira (31) pelo Ministério da Economia prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano será de 3,20%. A projeção se refere à última estimativa oficial, feita pela pasta em julho. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviada ao Congresso em abril, a previsão era de R$ 3,30%.

A estimativa da equipe econômica para a Selic média em 2021 é de 2,13% ao ano, ante 4,33% na LDO Crédito: Reprodução

A estimativa da equipe econômica para a Selic média em 2021 é de 2,13% ao ano, ante 4,33% na LDO. O PLOA também traz a projeção de um câmbio médio de R$ 5,11 no próximo ano, ante R$ 4,29 na LDO.

A estimativa de alta da massa salarial nominal é de 4,05% em 2021, ante 5,95% prevista em abril.

Já a projeção da PLOA para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 é de 3,24%, ante 3,65% estimado na LDO.

Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)  que reajusta o salário mínimo  a projeção é de 2,09%, ante 3,19% de abril.