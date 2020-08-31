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Feirão dos endividados

Serasa prorroga prazo para cliente pagar dívida de R$ 1 mil  por R$ 100

Consumidor pode aproveitar descontos em dívida até o dia 8 de setembro. Negociações são feitas pela internet. Saiba como

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 10:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 10:21
Dinheiro
Consumidor tem a oportunidade de pagar as contas com desconto Crédito: Siumara Gonçalves
A Serasa Limpa o Nome vai estender a possibilidade de o consumidor com contas atrasadas quitarem dívidas de até R$ 1 mil por R$ 100. O novo prazo para negociar o pagamento dos boletos é até dia 8 de setembro.
A ação tem beneficiado muita gente e, para ajudar ainda mais consumidores, resolvemos estender o prazo para que as pessoas possam aproveitar essa condição, afirma Lucas Lopes, diretor do Serasa Limpa Nome.
Até o momento, mais de 2,5 milhões de débitos entre R$ 200,00 e R$ 1.000,00 foram quitados por apenas R$100 e, com os parceiros atuais, a ação tem um potencial para que mais de 21,5 milhões de dívidas possam ser pagas com esta quantia.

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Os consumidores poderão negociar contas atrasadas com as empresas Tricard, Recovery, Ativos, Itapeva, Credsystem, Avon, Pernambucanas, Casas Bahia, Ponto Frio, Anhanguera, Unopar, Pitagoras, Unime, Iuni, Uniderp, Unirondon, Unique, Hoepers, Algar, Calcard e Vivo. O novo prazo engloba mais de 21,5 milhões de dívidas que podem ser quitadas por meio da ação.
Para assegurar uma jornada digital simples e segura, além de evitar que os brasileiros caiam em golpes que levam o nome da empresa, a Serasa criou um roteiro prático para que os consumidores possam aproveitar a última semana das renegociações por R$100:

1º Passo

Acessar o site ou baixar o aplicativo no celular (Android e IOS); digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número: (11) 98870-7025 (clique aqui para falar).

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2º Passo

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, devidamente explicadas, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas as mais variadas opções para renegociar cada débito.

3º Passo

Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas, e a melhor data de vencimento.

4º Passo

A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento escolhida.
Com o boleto o consumidor pode optar em pagar pelo aplicativo do banco em que tiver conta, que consegue ler o arquivo diretamente do computador, ou então imprimir a via e pagar na agência ou nas casas lotéricas.

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