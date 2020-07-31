Serasa faz nova campanha para quitar dívida e limpar nome por R$ 100

Quem está em busca de uma oportunidade para colocar as contas em dia, a Serasa lançou uma nova campanha que permite a pessoas inadimplentes quitar sua dívida e limpar o nome pagando apenas R$ 100.
Desde quinta-feira (30), quem tiver débitos entre R$ 200 e R$ 1 mil com as empresas Ativos S.A, Kroton, Tricard, Santander, Recovery, BMG e Credysystem poderá quitá-los por R$ 100.
A negociação é feita de forma virtual, por meio da plataforma on-line Serasa Limpa Nome. A expectativa da empresa é que, com a extensa da campanha, mais de 25 milhões de dívidas poderão ser quitadas de maneira prática, rápida e segura. As mesmas condições estão disponíveis no aplicativo da Serasa para Android e iOS.
No site, é possível consultar as dívidas em aberto, indicando o CPF, e seguir o passo a passo para negociar os débitos em aberto.
Neste momento delicado da economia, em que muitas pessoas perderam sua renda, trabalhamos para oferecer o máximo de ajuda para esta parcela significativa da população, trazendo mais empresas parceiras para a iniciativa de facilitar o pagamento de dívidas afirma Lucas Lopes, diretor do Serasa Limpa Nome.
Por conta das recomendações das autoridades de saúde, as agências que fornecem atendimento presencial, permanecem fechadas. Porém, além do site do Serasa Limpa Nome e do app da Serasa, o consumidor também pode regularizar seus débitos financeiros pelo WhatsApp, pelo número (11) 98870-7025. Todos esses canais contam com as mesmas condições de renegociação.