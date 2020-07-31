Serasa faz nova campanha para quitar dívida e limpar nome por R$ 100

Expectativa é que 25 milhões de dívidas sejam quitadas Crédito: Marcello Casal jr | Agência Brasil

Quem está em busca de uma oportunidade para colocar as contas em dia, a Serasa lançou uma nova campanha que permite a pessoas inadimplentes quitar sua dívida e limpar o nome pagando apenas R$ 100.

Desde quinta-feira (30), quem tiver débitos entre R$ 200 e R$ 1 mil com as empresas Ativos S.A, Kroton, Tricard, Santander, Recovery, BMG e Credysystem poderá quitá-los por R$ 100.

A negociação é feita de forma virtual, por meio da plataforma on-line Serasa Limpa Nome . A expectativa da empresa é que, com a extensa da campanha, mais de 25 milhões de dívidas poderão ser quitadas de maneira prática, rápida e segura. As mesmas condições estão disponíveis no aplicativo da Serasa para Android e iOS.

No site, é possível consultar as dívidas em aberto, indicando o CPF, e seguir o passo a passo para negociar os débitos em aberto.

Neste momento delicado da economia, em que muitas pessoas perderam sua renda, trabalhamos para oferecer o máximo de ajuda para esta parcela significativa da população, trazendo mais empresas parceiras para a iniciativa de facilitar o pagamento de dívidas afirma Lucas Lopes, diretor do Serasa Limpa Nome.