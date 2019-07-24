Saques do FGTS poderão ser feitos a partir de setembro deste ano

Governo anuncia regras para saque do FGTS Crédito: Reprodução

O governo elaborou um cronograma de liberação de saques que durará seis meses: entre setembro de 2019 e março de 2020.

No total, a MP permitirá no total saques de R$ 63,2 bilhões, sendo R$ 23,2 bi de PIS/Pasep e R$ 40 bi de contas do FGTS, valor que ficou R$ 2 bi abaixo da previsão dada pelo ministro Paulo Guedes (Economia).

O texto será assinado por Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto, com a participação de ministros sob o slogan "Saque certo" com o uso de um cifrão na letra "S"

O limite máximo de saque deverá ser de R$ 500 para cada conta do trabalhador.

O governo decidiu que a medida de flexibilização de saques do FGTS vai dar ao trabalhador a possibilidade de sacar recursos anualmente, e não apenas uma vez, como foi feito em gestões anteriores.

O anúncio ocorre com uma semana de atraso em relação à previsão inicial dada pelo governo.