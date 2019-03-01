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Economia

Santander Brasil anuncia Ana Paula Vescovi para chefiar macroeconomia

A economista comandou o Tesouro Nacional no governo Michel Temer e precisa cumprir quarentena até o dia 2 de julho

Publicado em 

01 mar 2019 às 13:32

Publicado em 01 de Março de 2019 às 13:32

Ana Paula Vescovi comandou o Tesouro Nacional no governo Michel Temer Crédito: Carlos Alberto
O Santander Brasil anunciou Ana Paula Vescovi, que comandou o Tesouro Nacional no governo Michel Temer, para liderar a área de macroeconomia do banco. Com sua chegada, as atividades dos departamentos de economia que antes eram segregadas entre o braço do banco de investimento e do próprio grupo passam a ser integradas uma única área, reportando-se diretamente ao vice-presidente executivo e CFO Angel Santodomingo.
O até então economista-chefe do banco, Maurício Molon, segue desempenhando suas funções, agora na equipe da Ana Paula. A ex-Tesouro assumirá o cargo em 2 de julho uma vez que tem de cumprir quarentena após deixar o setor público.
No governo de Michel Temer, Ana Paula foi Secretária-Executiva do Ministério da Fazenda, Secretária do Tesouro Nacional e presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. Também atuou como Secretária da Fazenda do Espírito Santo e presidente do Conselho de Administração do IRB Brasil Re.
Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, Ana Paula é mestre em economia do setor público e em administração pública, além de especialista em políticas públicas e gestão governamental.

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