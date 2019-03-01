Santander Brasil anuncia Ana Paula Vescovi para chefiar macroeconomia

Ana Paula Vescovi comandou o Tesouro Nacional no governo Michel Temer Crédito: Carlos Alberto

O Santander Brasil anunciou Ana Paula Vescovi , que comandou o Tesouro Nacional no governo Michel Temer , para liderar a área de macroeconomia do banco. Com sua chegada, as atividades dos departamentos de economia que antes eram segregadas entre o braço do banco de investimento e do próprio grupo passam a ser integradas uma única área, reportando-se diretamente ao vice-presidente executivo e CFO Angel Santodomingo.

O até então economista-chefe do banco, Maurício Molon, segue desempenhando suas funções, agora na equipe da Ana Paula. A ex-Tesouro assumirá o cargo em 2 de julho uma vez que tem de cumprir quarentena após deixar o setor público.

No governo de Michel Temer, Ana Paula foi Secretária-Executiva do Ministério da Fazenda, Secretária do Tesouro Nacional e presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. Também atuou como Secretária da Fazenda do Espírito Santo e presidente do Conselho de Administração do IRB Brasil Re.