Rodrigo Maia muda o tom na defesa da reforma da Previdência

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O principal fiador da reforma da Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mudou o tom na defesa da proposta. Alegando decepção com a articulação do governo e com a relação com o presidente Jair Bolsonaro (PSL), Maia questiona o protagonismo que tem tido na batalha para a aprovar as impopulares mudanças nas regras de aposentadorias e pensões.

A aliados, reclama da ausência de lideranças do governo capazes de atender os deputados, além da desorganização no Palácio do Planalto, por causa da disputa entre a Casa Civil e a Secretaria de Governo para assumir as funções de articulação política.

O grupo mais próximo de Maia, que se reuniu em almoço nesta terça-feira (19) na residência oficial da presidência da Câmara, tem uma avaliação unânime: hoje, a base de Bolsonaro é formada apenas pelo PSL, o próprio partido. Contudo, mesmo o PSL defende mudanças na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma. A deputados mais próximos, o presidente da Câmara cita a frustração com o presidente.

Irritou Maia que Bolsonaro tenha falado que sofre "pressão da velha política" logo após recebê-lo para reunião no Alvorada para articular as medidas de liberação de cargos para a votação da reforma. O presidente se reuniu com o parlamentar no sábado (09) para tratar da deliberação sobre o texto na Câmara, e foi alertado de que precisava afagar o Congresso, que vem se sentindo desprestigiado e já enviou sinais ao Executivo.

Depois, na segunda-feira (11), em videoconferência com ministros, Bolsonaro bateu na "velha política". "Vocês sabem que as pressões são enormes porque a velha política parece que quer nos puxar para fazer o que eles faziam antes. Nós não pretendemos fazer isso." No mesmo dia, o governo anunciou a liberação de R$ 1 bilhão de emendas a parlamentares, para angaria apoio.

Mesmo se o Palácio do Planalto organizar a articulação política, o governo precisa de Maia para que as mudanças nas regras de aposentadorias e pensões sejam aprovadas na Câmara.

Nesta terça-feira (19), ele reuniu líderes de partidos responsáveis pela reeleição -menos o PSL. Nenhum interlocutor de Bolsonaro esteve no encontro. Apenas líderes e deputados de legendas, como PP, PSD, MDB, DEM e PR.

As críticas à falta de articulação do governo foram o principal tema. Quanto mais o Planalto demora para começar a formar a base no Congresso, mais difícil será contornar o descontentamento dos deputados com a gestão Bolsonaro, avalia o grupo de Maia. A mudança de postura do presidente da Câmara é perceptível, por exemplo, nas declarações sobre o calendário da PEC da reforma.

Antes mesmo da instalação da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Maia apresentou uma perspectiva para votação do texto no colegiado - até o fim de março.

Nesta terça-feira (19), ele se recusou a comentar a previsão do presidente da comissão, Felipe Francischini (PSL-PR), que adiou a estimativa para 3 de abril. "CCJ não é comigo. Não trato da CCJ. CCJ é do PSL. O PSL é que trata da CCJ", afirmou Maia, sem deixar que a pergunta fosse concluída.

Os partidos alinhados a Maia não devem ir para o confronto na CCJ com a oposição, que quer postergar -para depois de 3 de abril- a votação da PEC no colegiado. A comissão é a primeira etapa da PEC na Câmara. Depois, seguirá para outra comissão a ser criada para o tema.

Nesta fase cabe a Maia escolher o relator, que terá a função de negociar mudanças. Há dificuldades em encontrar um deputado para a vaga diante da desarrumação. Por isso, alguns líderes aliados ao presidente da Casa defendem que a posição seja ocupada por alguém do PSL. Assim, o centrão retira de seus ombros a responsabilidade de um eventual fracasso.

Ao perceber a deterioração do cenário favorável à reforma entre os deputados, Maia tenta avisar o Palácio do Planalto sobre a necessidade de ações para formar a base. Sem uma reação do governo, tem dado declarações mais realistas.

Na segunda-feira (18), afirmou que o Congresso não tem "320 liberais" e que é preciso conversa para aprovar a reforma.

Maia também defende que não se tratem de temas polêmicos antes da reforma, para não contaminar o clima. Apesar disso, Bolsonaro tem se envolvido em polêmicas de costumes: no Carnaval, por exemplo, postou vídeo obsceno nas redes sociais criticando a festividade.