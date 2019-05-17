Reportagem do Financial Times: Bolsonaro é um pária entre liberais

O presidente Jair Bolsonaro não teve a mesma receptividade em Nova York, como ocorreu quando visitou o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington em março, segundo o jornal britânico Financital Times.
De acordo com a publicação desta sexta-feira (17), a ida de Bolsonaro para receber o prêmio de Pessoa do Ano da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos seria uma oportunidade para atrair investidores estrangeiros num período em que as previsões de crescimento da economia brasileira se reduzem.
O professor James Green, da Brown University e especializado em América Latina, disse à publicação britânica que Bolsonaro se tornou um párea e só consegue ser recebido calorosamente por presidentes que concordam com sua política.