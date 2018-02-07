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Previdência

Relator entrega novo texto de reforma e confirma mudanças

Arthur Maia admite possibilidade de modificações no plenário

Publicado em 

07 fev 2018 às 13:35

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 13:35

Deputado Arthur de Oliveira Maia Crédito: Divulgação
O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), entregou nesta quarta-feira o novo texto da proposta e confirmou as mudanças já esperadas sobre trabalhadores rurais, Benefício de Prestação Continuada (BPC), redução de tempo de contribuição e aposentadoria para cônjuges de policiais mortos em combate.
Segundo Arthur Maia, o novo texto representa aquilo que é consenso na base do governo para se iniciar a discussão da matéria na Câmara em 19 de fevereiro, dentro do cronograma previsto.
O relator entregou o novo texto da proposta de reforma da Previdência após apresentá-lo na noite passada a líderes da base. De acordo com Maia, ainda existem vários outros pontos que são objeto de reivindicações de parlamentares e que não estão impedidos de constar no texto.
— Pode haver modificações no plenário — disse o relator a repórteres após a entrega do texto, acrescentando, no entanto, que a orientação é fazer apenas modificações que impliquem em votos a favor da proposta.

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