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Reforma tributária será apresentada em futuro próximo, repete Waldery

Desde o segundo semestre de 2019 a equipe econômica vem prometendo o envio de uma proposta para a unificação de tributos federais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 14:43

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 14:43

Secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues
Secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom
secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, repetiu nesta quarta-feira (15), que o governo irá mandar sua proposta de reforma tributária ao Congresso em um "futuro próximo". "O governo tem trabalhado intensamente considerando os impactos da pandemia de covid-19 sobre todas as reformas estruturais. Ajustes serão feitos em todas as propostas devido aos efeitos da pandemia", reiterou.
Waldery voltou a dizer que um dos itens da reforma tributária é a redução das desonerações. "A reforma tributária é a que tem maio impacto no PIB potencial. No momento devido o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciará quais são os braços da reforma tributária", limitou-se a responder.
Ainda no ano passado, a Câmara e Senado começaram a debater duas propostas de reforma tributária.
Desde o segundo semestre de 2019 a equipe econômica vem prometendo o envio de uma proposta para a unificação de tributos federais, mas até agora nenhum texto foi enviado ao parlamento.

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