Reforma tributária será apresentada em futuro próximo, repete Waldery

Secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom

Waldery voltou a dizer que um dos itens da reforma tributária é a redução das desonerações. "A reforma tributária é a que tem maio impacto no PIB potencial. No momento devido o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciará quais são os braços da reforma tributária", limitou-se a responder.

Ainda no ano passado, a Câmara e Senado começaram a debater duas propostas de reforma tributária.