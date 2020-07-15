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PIB caiu 10,5% no trimestre encerrado em maio

Considerando-se apenas o mês de maio, houve queda de 13,3% em relação ao mesmo mês do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 12:39

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 12:39

Queda no PIB
Queda no PIB: houve recuo de 10,5% no trimestre encerrado em maio deste ano Crédito: Pixabay
Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, recuou 10,5% no trimestre encerrado em maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Na comparação com o trimestre encerrado em fevereiro deste ano, a queda chegou a 9,4%. Os dados são do Monitor do PIB, da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Considerando-se apenas o mês de maio, houve queda de 13,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Houve alta de 0,7% na comparação com abril deste ano, quando, segundo a FGV, a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19 teve seu pior momento.
Na comparação do trimestre encerrado em maio deste ano com o mesmo período do ano passado, o consumo das famílias caiu 10,1% e a formação bruta de capital fixo, isto é, os investimentos, recuou 17,1%.
A exportação de bens e serviços apresentou queda de 1,3%, enquanto as importações recuaram 5,2% no mesmo período.
As informações são da Agência Brasil

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