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Mercado financeiro

Governo mantém projeção de queda de 4,7% para o PIB em 2020

No mercado financeiro, conforme o boletim Focus, a expectativa para a economia neste ano passou de retração 6,5% para queda de 6,1%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 11:41

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 11:41

Ministro da Economia, Paulo Guedes
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O governo manteve a projeção de queda para o Produto Interno Bruto (PIB) em 4,7%, apesar de uma retração mais forte calculada por analistas do mercado financeiro.
O número foi divulgado nesta quarta-feira (15) pelo Ministério da Economia, que afirma que, apesar da extensão do isolamento social, a projeção do crescimento do PIB para 2020 foi mantida "diante da melhoria dos indicadores, refletindo um efeito positivo das políticas adotadas".
No mercado financeiro, conforme o boletim Focus, a expectativa para a economia neste ano passou de retração 6,5% para queda de 6,1%. Há quatro semanas, a estimativa era de baixa de 6,51%.

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