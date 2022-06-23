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IR 2022

Receita libera consulta ao 2° lote de restituição do Imposto de Renda 2022

A partir das 10h desta quinta-feira (23), a Receita Federal liberará a consulta ao segundo dos cinco lotes de restituição do IR 2022. Confira se você recebe

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 08:48

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 jun 2022 às 08:48
A partir das 10h desta quinta-feira (23), o contribuinte que entregou a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física acertará as contas com o Leão. Neste horário, a Receita Federal liberará a consulta ao segundo dos cinco lotes de restituição de 2022. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.
Ao todo, 4.250.448 contribuintes receberão R$ 6,3 bilhões.  Desse total, R$ 2.697.759.582,31 serão pagos aos contribuintes com prioridade legal:
  • 87.401 idosos acima de 80 anos; 
  • 675.495 entre 60 e 79 anos; 
  • 48.913 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave 
  • e 661.831 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
O restante do lote será destinado a 2.776.808 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até 19 de março deste ano. 
Receita paga sexto lote de restituição do Imposto de Renda
Receita paga segundo lote de restituição do Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O dinheiro será pago em 30 de junho. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet.
  • Basta o contribuinte clicar no campo 'Meu Imposto de Renda' 
  • e, em seguida, clicar em 'Consultar Restituição'. 
  • A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.
A consulta no site permite a verificação de eventuais pendências que impeçam o pagamento da restituição - como inclusão na malha fina. Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IR 2022

  • 1º lote: 31 de maio 
  • 2º lote: 30 de junho 
  • 3º lote: 29 de julho 
  • 4º lote: 31 de agosto 
  • 5º lote: 30 de setembro
Inicialmente prevista para terminar em 29 de abril, o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física foi adiado para 31 de maio  para diminuir os efeitos da pandemia de covid-19 que pudessem prejudicar o envio, como atraso na obtenção de comprovantes. Apesar do adiamento, o calendário original de restituição foi mantido, com cinco lotes a serem pagos entre maio e setembro, sempre no último dia útil de cada mês.
A restituição será depositada na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, como no caso de conta informada desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
Neste caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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