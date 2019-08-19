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Cortes no orçamento

Receita Federal pode suspender restituição do Imposto de Renda

O órgão teve contingenciado 30% de seu orçamento de 2019, de cerca de R$ 3 bilhões

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 18:02
Receita arrecada R$ 113,3 bi em maio, melhor resultado em 5 anos Crédito: Ricardo Medeiros
Sem recursos por conta dos cortes de orçamento que vêm sendo feitos desde o início do ano, a Receita Federal terá de desligar todos os seus sistemas informatizados a partir do dia 25 de agosto. Já circula um aviso interno entre as áreas do órgão informando que, se não forem liberadas mais verbas do orçamento, os sistemas responsáveis por emissão de CPF e processamento de restituições de Imposto de Renda serão desligados, entre outros.
Segundo o Estadão apurou, a Receita precisa de pelo menos R$ 300 milhões para manter os sistemas funcionando até o fim do ano. O órgão teve contingenciado 30% de seu orçamento de 2019, de cerca de R$ 3 bilhões.
> Auditores da Receita no ES são ouvidos sobre caso Gilmar Mendes
Arrecadação de tributos, emissões de certidões negativas, controle aduaneiro e operações de comércio exterior também serão afetados, assim como o envio de cartas de cobrança aos devedores do fisco e a disponibilização de recursos aos Fundos de participação de Estados e municípios.
ORÇAMENTO
Neste ano, o governo contingenciou mais de R$ 31 bilhões do Orçamento por causa da frustração de arrecadação, resultado da economia mais fraca. A Junta Orçamentária pediu um plano de contingência para os ministérios porque a maioria começará a apresentar problemas a partir de setembro ou outubro em decorrência da falta de recursos. Procurada pela reportagem, a Receita Federal não se pronunciou.
> Bolsonaro: governo não tem mais dinheiro e está tentando sobreviver

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