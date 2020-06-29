Receita Federal paga restituição do IR a 3,3 milhões nesta terça

Programa para declaração do Imposto de Renda Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A maior parte do dinheiro será destinada para contribuintes que têm prioridade legal para o recebimento  acima dos 60 anos, com deficiência física ou mental, doença grave, ou que tenha no magistério a principal fonte de renda. Também vão ser contemplados contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 4 de março.

Neste ano restituição do Imposto de Renda está dividida em cinco lotes que seguem com pagamento mensal até o fim de setembro.

Nas datas indicadas pela Receita os contribuintes poderão conferir se estão na lista de restituição acessando o site da Receita Federal . Para consultar as informações basta ter em mãos o número do CPF e a data de aniversário do contribuinte.

PRAZO PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES TERMINA NESTA TERÇA