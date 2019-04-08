Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

abre nesta segunda-feira (8), consulta ao lote residual de restituição do) Pessoa Física de abril. Ao todo, serão desembolsados R$ 210 milhões para 91,3 mil contribuintes que estavam na malha fina das declarações de 2008 a 2018, mas regularizaram as pendências com o Fisco.

A lista com os nomes estará disponível a partir das 9h no site da Receita. A consulta também pode ser feita pelo Receitafone (número 146) e por aplicativo para tablets e smartphones.

As restituições terão correção de 6,64% para o lote de 2018 a 108,76% para o lote de 2008. Em todos os casos, os índices têm como base a(juros básicos da economia) acumulada entre a entrega da declaração até este mês.

O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração no dia 15. O contribuinte que não receber a restituição deverá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos) para ter acesso ao pagamento.