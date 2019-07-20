Recebe alta segundo funcionário de hospital que atendeu tripulantes

Navio onde tripulantes morreram nesta quinta-feira Crédito: Ricardo Medeiros

estava em isolamento por conta de sintomas apresentados após contato com os tripulantes resgatados do navio AP DUBRAVA nesta quinta-feira (18). O outro funcionário teve alta nesta sexta-feira (19). Recebeu alta, na manhã deste sábado (20), o segundo funcionário quepor conta de sintomas apresentados após contato com os tripulantes resgatados do navionesta quinta-feira (18). O outro funcionário teve alta nesta sexta-feira (19).

Segundo a médica pneumologista Kristiane Soneghet, eles apresentaram dores de cabeça e náuseas e um deles teve dores abdominais. Eles estavam em isolamento por orientação do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), departamento da Secretaria Estadual de Saúde.

A secretaria foi procurada e esclareceu, por nota, que o procedimento é padrão de precaução, uma vez que ainda não se conhece o agente causador.

DOIS TRIPULANTES SAEM DA UTI

Também na manhã deste sábado (20), o hospital divulgou que dois tripulantes que passaram mal após o vazamento de gás tiveram alta. O terceiro continua internado no Hospital Meridional na Praia da Costa, em Vila Velha.

Segundo informações divulgadas pelo hospital, os três tripulantes estão, no momento, sem qualquer sintomas e evoluindo bem.

TRIPULANTES

Já os três tripulantes continuam internados - dois deles em um hospital na Praia da Costa, em Vila Velha, e um em Cariacica. Eles seguem na UTI, estáveis, conscientes e evoluindo bem, além de terem passado por sessões em uma câmara hiperbárica durante o dia. A Secretaria Estadual de Saúde informou que está monitorando o caso e que até o momento não há suspeita de doenças infectocontagiosas.

Disse ainda que a inspeção é feita pela Anvisa, por se tratar de navio internacional, e que o Estado é notificado para fazer o acompanhamento dos envolvidos. Nestes casos, segundo a Secretaria, são seguidos os protocolos padrões de investigação, e quando necessário, adotadas ações de bloqueio.

ENTENDA O CASO

Dois tripulantes morreram e outros três passaram mal após um vazamento de gás no Navio Mercante "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall. A embarcação transportava malte e, com o acidente, teve que atracar em Vitória. A suspeita da médica pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet é de que os tripulantes tenham se intoxicado com gás sulfídrico decorrente de decomposição de matéria orgânica durante uma limpeza na tubulação do navio. após um vazamento de gás no Navio Mercante "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall. A embarcação transportava malte e, com o acidente, teve que atracar em Vitória. A suspeita da médica pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet é de que os tripulantes tenham se intoxicado com gás sulfídrico decorrente de decomposição de matéria orgânica

PEDIDO DE SOCORRO

Marinha do Brasil, os membros da embarcação pediram socorro no final da tarde de quarta-feira (17), quando o navio estava a 160 milhas náuticas da costa do Espírito Santo — cerca de 296 quilômetros. De acordo com a, os membros da embarcação pediram socorro no final da tarde de quarta-feira (17), quando o navio estava a 160 milhas náuticas da costa do Espírito Santo — cerca de 296 quilômetros.

O serviço de Busca e Salvamento da Marinha foi acionado para prestar o socorro, dando início a uma operação que contou com o apoio de uma aeronave da Marinha e da Capitania dos Portos do Espírito Santo.

RESGATE

Resgate de tripulantes de navio na costa do Espírito Santo Crédito: Bernardo Coutinho





foi realizado o resgate de três tripulantes com um helicóptero da Marinha. Eles foram conduzidos para tratamento em hospitais de Vila Velha e de Cariacica. Os corpos dos dois mortos permaneceram no navio até o início desta tarde. O navio partiu de San Lorenzo, na Argentina, e tinha como destino Las Palmas, na Espanha. Já na manhã desta quinta-feira (18),. Eles foram conduzidos para tratamento em hospitais de Vila Velha e de Cariacica. Os corpos dos dois mortos permaneceram no navio até o início desta tarde. O navio partiu de San Lorenzo, na Argentina, e tinha como destino Las Palmas, na Espanha.

PERÍCIAS

Como o acidente aconteceu em alto-mar, as perícias foram realizadas pela Polícia Federal. Por meio de nota, a superintendência do órgão informou que a Delegacia de Plantão foi informada e determinou o envio de equipe de policiais federais ao Porto de Vitória para se inteirar dos fatos e realizar os exames periciais.

ATRACAÇÃO NO PORTO

deve permanecer por três dias. A embarcação atracou por volta das 17h45 desta quinta-feira (18) no berço 101 do Cais Comercial de Vitória, onde

DML

Por volta das 20 horas os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passarão por necropsia para identificar a causa da morte. Quatro dos homens que passaram mal inalaram o gás tóxico; o quinto trabalhador ficou em estado de choque.

ESTAVAM LIMPANDO TUBULAÇÃO

realizavam uma atividade conhecida como flushing (limpeza de redes de tubulação). A empresa dona do DP DUBRAVA afirmou em comunicado a mercado financeiro que os tripulantes afetados após o suposto vazamento de gás(limpeza de redes de tubulação).

"ATIPICO", DIZ ESPECIALISTA

limpeza de tubulação de um navio graneleiro durante a navegação é atípica. Manutenções como essas ocorrem, normalmente, em embarcações de combustível. De acordo com o especialista marítimo portuário Luigi Goulart Viana, a. Manutenções como essas ocorrem, normalmente, em embarcações de combustível.

INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E O ACIDENTE

Nome do navio: AP DUBRAVA, construído em 2015

Empresa dona da embarcação: Atlantska Plovidba

Bandeira: Ilhas Marshall

Origem: San Lorenzo na Argentina

Destino: Las Palmas, território espanhol localizado nas Ilhas Canárias.

Local onde estava na hora do acidente: 160 milhas náuticas da costa capixaba, cerca de 296 km

Número de mortos: 2 - nomes e nacionalidades não divulgados