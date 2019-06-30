Reajuste de 25% quase quebrou o Espírito Santo

Plano Real deixaram seus custos. Além de prolongarem o problema da inflação, trouxeram uma incredulidade de que as coisas poderiam se normalizar. E para além das pessoas, esse pensamento também se deu entre alguns setores da classe política, como foi o caso no Espírito Santo à época. Os sucessivos planos econômicos fracassados anteriores aodeixaram seus custos. Além de prolongarem o problema da inflação, trouxeram uma incredulidade de que as coisas poderiam se normalizar. E para além das pessoas, esse pensamento também se deu entre alguns setores da classe política, como foi o caso no Espírito Santo à época.

O ano era 1995. Ao mesmo tempo que o “pai do Real”, Fernando Henrique Cardoso, chegava à Presidência, Vitor Buaiz assumia o governo do Estado. Integrante do PT, que fazia oposição ao Plano Real por acreditar ser um golpe eleitoreiro que não daria certo, o governador concedeu, em maio de 1995, um reajuste de 25% para os servidores estaduais que quase quebrou o Espírito Santo, segundo economistas.

A justificativa era de que se tratava de uma correção das perdas inflacionárias do primeiro ano de Real. Mas como a inflação ficou controlada, o aumento ficou insustentável, lembra o economista José Teófilo Oliveira.

“Os economistas do PT achavam que o controle da inflação não seria duradouro e que o plano iria fracassar. Orientado por esses economistas o governo alegou a necessidade de dar esse reajuste que trouxe um profundo desequilíbrio das contas públicas que durou quase uma década para ser superado. Por mais meritório que fosse [o reajuste], o problema foi que não havia como pagar”, diz o especialista, que foi secretário estadual da Fazenda em 1987 e 1990 e de 2003 a 2008.



Sem a inflação alta, a arrecadação caiu e não havia dinheiro para pagar o funcionalismo. Com isso, vieram os atrasos nos pagamentos, greves e até o prejuízo de ficar três meses sem receber, recorda o economista Orlando Caliman. “O reajuste naquele momento foi uma aposta errada por não acreditar no plano. Isso fez o Estado passar por uma penúria se falta de dinheiro para pagar servidor e também para investir”.

Haylson Oliveira era servidor na época dos atrasos Crédito: Edson Chagas