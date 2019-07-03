Ramos: 'Não podemos votar reforma sem acordo que garanta maioria'

"Agora nós temos que ter muita responsabilidade. É um tema muito importante e não podemos correr o risco da matéria vir para a votação sem o acordo necessário para garantir a maioria", disse o deputado em vídeo publicado no Twitter oficial da Câmara dos Deputados. Ramos ainda lembrou da proposta de reforma da Previdência de 1998, quando o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso acabou derrotado no plenário da Câmara por apenas um voto.