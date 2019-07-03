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Comissão Especial

Ramos: 'Não podemos votar reforma sem acordo que garanta maioria'

Ramos ainda lembrou da proposta de reforma da Previdência de 1998, quando o governo do ex-presidente FHC acabou derrotado no plenário da Câmara por apenas um voto

Publicado em 

03 jul 2019 às 19:52

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 19:52

O deputado Marcelo Ramos Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados | Arquivo
O presidente da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PL-AM), disse que "a expectativa e todo o esforço estão sendo feitos para votar ainda nesta quarta-feira (3)" o relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), lido na comissão na terça-feira (2). Segundo Ramos, o momento é de paciência para a construção de uma maioria que garanta a aprovação tanto na comissão quanto no plenário da Câmara.
"Agora nós temos que ter muita responsabilidade. É um tema muito importante e não podemos correr o risco da matéria vir para a votação sem o acordo necessário para garantir a maioria", disse o deputado em vídeo publicado no Twitter oficial da Câmara dos Deputados. Ramos ainda lembrou da proposta de reforma da Previdência de 1998, quando o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso acabou derrotado no plenário da Câmara por apenas um voto.
"Só 23 anos depois nós estamos voltando a discutir idade mínima, que era o que estava naquela proposta. Obviamente nós não temos mais 23 anos pra frente e precisamos ter muita responsabilidade e muito cuidado com o conteúdo da matéria, por isso exige alguma paciência", falou o deputado. Na verdade, a reforma da Previdência de FHC foi derrotada há 21 anos.

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