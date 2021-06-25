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Acordos comerciais

Queremos fazer acordos no Mercosul e Argentina diz "que não", diz Guedes

Ainda de segundo o ministro da Economia sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, "nos botaram de castigo por problema ambiental ou protecionismo"

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 15:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jun 2021 às 15:16
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira (25), que há problemas no Mercosul e que o Brasil defende dentro do bloco o acerto de acordos comerciais com outros países e blocos, mas que a Argentina sempre diz não.
O ministro fez esta declaração a ser instado pela senadora Katia Abreu (PP-TO), atual presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado, a não deixar que os avanços em relação ao acordo entre o Mercosul e a Comunidade Europeia não se percam.
Guedes participou hoje da Comissão Temporária do Senado que acompanha a pandemia.
Ainda de acordo com o ministro sobre o acordo entre Mercosul e UE, "nos botaram de castigo por problema ambiental ou protecionismo".
Guedes disse ainda que a Argentina assinou carta com os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em que afirmava que o Brasil ameaça o Mercosul. "É o contrário", disse Guedes.
"Teremos problema porque a Argentina exige poder de veto e o Brasil não pode parar. Teremos problemas no Mercosul já. Não vamos sair do Mercosul, mas não estaremos em um bloco movido a ideologia", advertiu o ministro, acrescentando que o Brasil não vai aceitar ser vetado em acordos que interessam a milhões de brasileiros.
"Teremos um problema sério no Mercosul pela frente, já vou avisando. Ou modernizamos o Mercosul ou teremos um problema. Os ministros do Uruguai e Paraguai estão conosco", reforçou Guedes.

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