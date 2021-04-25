Quer limpar o nome no Serasa? Descontos de até 90% para quitar dívidas

Número de inadimplentes aumenta no Brasil em reflexo à crise provocada pela pandemia Crédito: Pixabay

Ação da plataforma Serasa Limpa Nome oferece a oportunidade de quitar as dívidas, negociando descontos e parcelando as dívidas com parcelas a partir de R$ 9,90. A negociação abrange dívidas com as 50 empresas parceiras da ação, que até o momento não tem previsão de término.

De acordo com um levantamento realizado pela Serasa, de fevereiro a março de 2021, o número de inadimplentes no Brasil passou de 61,56 milhões para 62,56 milhões de pessoas, um aumento de um milhão em um mês. Para a entidade, isso pode ser um reflexo do impacto da pandemia na economia.

A média de débitos é de R$ 3.903,73 cada. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná apresentaram o maior número de negativados.

Segundo a entidade, os acordos são fechados em poucos minutos. As consultas podem ser feitas de forma gratuita nos seguintes canais:

EMPRESAS QUE PARTICIPAM DA NEGOCIAÇÃO