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Pela internet

Quer limpar o nome no Serasa? Descontos de até 90% para quitar dívidas

50 empresas participam das negociações, que podem ser realizadas pela internet ou ligação

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 09:25

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 abr 2021 às 09:25
Calculadora
Número de inadimplentes aumenta no Brasil em reflexo à crise provocada pela pandemia Crédito: Pixabay
Ação da plataforma Serasa Limpa Nome oferece a oportunidade de quitar as dívidas, negociando descontos e parcelando as dívidas com parcelas a partir de R$ 9,90. A negociação abrange dívidas com as 50 empresas parceiras da ação, que até o momento não tem previsão de término.
De acordo com um levantamento realizado pela Serasa, de fevereiro a março de 2021, o número de inadimplentes no Brasil passou de 61,56 milhões para 62,56 milhões de pessoas, um aumento de um milhão em um mês. Para a entidade, isso pode ser um reflexo do impacto da pandemia na economia.
A média de débitos é de R$ 3.903,73 cada. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná apresentaram o maior número de negativados.
Segundo a entidade, os acordos são fechados em poucos minutos. As consultas podem ser feitas de forma gratuita nos seguintes canais:

EMPRESAS QUE PARTICIPAM DA NEGOCIAÇÃO

  • Caixa Econômica Federal
  • Claro
  • Recovery
  • Oi
  • Santander
  • Hoepers
  • Itapeva
  • Ativos S.A.
  • Riachuelo
  • Itaú
  • Banco do Brasil
  • FIDC Ipanema
  • Bradesco
  • Credsystem
  • MGW Ativos
  • Avon
  • Vivo
  • Casas Bahia
  • Ponto Frio
  • Renner
  • Pernambucanas
  • Carrefour Banco
  • Porto Seguro Cartões
  • Anhanguera
  • Sky
  • Claro NXT
  • Banco BMG
  • Digio
  • Zema
  • Crefisa
  • Unopar
  • Tricard
  • Tribanco
  • Di Santinni
  • Calcard
  • Cartão Confiança
  • Algar Telecom
  • Unic
  • Fama
  • Pitágoras
  • Afinz
  • Uniderp
  • Unime
  • Itaucard
  • Hipercard
  • ConectCar
  • Elmo
  • Tenda
  • Energisa
  • Havan
  • Quatro Estações
  • Light
  • Super Lojas Nosso Lar
  • Novo Mundo
  • Koericj
  • Kredilig
  • Cemig
  • Bradescard
  • Banco Pan
  • DM card
  • Getnet
  • Losango
  • BV
  • Next
  • O Boticário
  • Atlântico
  • Crediativos
  • Mais Credit Consulting
  • Colombo
  • Unix Card
  • CCB
  • Bradesco Financiamentos

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