Quer limpar o nome no Serasa? Descontos de até 90% para quitar dívidas

Ação da plataforma Serasa Limpa Nome oferece a oportunidade de quitar as dívidas, negociando descontos e parcelando as dívidas com parcelas a partir de R$ 9,90. A negociação abrange dívidas com as 50 empresas parceiras da ação, que até o momento não tem previsão de término.
De acordo com um levantamento realizado pela Serasa, de fevereiro a março de 2021, o número de inadimplentes no Brasil passou de 61,56 milhões para 62,56 milhões de pessoas, um aumento de um milhão em um mês. Para a entidade, isso pode ser um reflexo do impacto da pandemia na economia.
A média de débitos é de R$ 3.903,73 cada. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná apresentaram o maior número de negativados.
Segundo a entidade, os acordos são fechados em poucos minutos. As consultas podem ser feitas de forma gratuita nos seguintes canais:
- Via site serasalimpanome.com.br
- Aplicativo Serasa no Google Play
- Aplicativo Serasa na App Store
- Whatsapp no número (11) 99575-2096
- Ligação gratuita para 0800-591-1222
EMPRESAS QUE PARTICIPAM DA NEGOCIAÇÃO
- Caixa Econômica Federal
- Claro
- Recovery
- Oi
- Santander
- Hoepers
- Itapeva
- Ativos S.A.
- Riachuelo
- Itaú
- Banco do Brasil
- FIDC Ipanema
- Bradesco
- Credsystem
- MGW Ativos
- Avon
- Vivo
- Casas Bahia
- Ponto Frio
- Renner
- Pernambucanas
- Carrefour Banco
- Porto Seguro Cartões
- Anhanguera
- Sky
- Claro NXT
- Banco BMG
- Digio
- Zema
- Crefisa
- Unopar
- Tricard
- Tribanco
- Di Santinni
- Calcard
- Cartão Confiança
- Algar Telecom
- Unic
- Fama
- Pitágoras
- Afinz
- Uniderp
- Unime
- Itaucard
- Hipercard
- ConectCar
- Elmo
- Tenda
- Energisa
- Havan
- Quatro Estações
- Light
- Super Lojas Nosso Lar
- Novo Mundo
- Koericj
- Kredilig
- Cemig
- Bradescard
- Banco Pan
- DM card
- Getnet
- Losango
- BV
- Next
- O Boticário
- Atlântico
- Crediativos
- Mais Credit Consulting
- Colombo
- Unix Card
- CCB
- Bradesco Financiamentos