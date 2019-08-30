Queda na indústria extrativista causada por Brumadinho pode impactar ES

O mesmo otimismo não é partilhado, porém, pela pesquisadora da área de Economia Aplicada do FGV IBRE Luana Miranda - sobretudo no que diz respeito à Vale. "A questão não é apenas Brumadinho, mas todos os eventos em cadeia que ela gerou. Foram paralisações e reduções da atividade em diversas minas. A gente não tem uma perspectiva de quando a situação vá se normalizar", ponderou.