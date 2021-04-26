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Medida Provisória

PT pede ao TCU que suspenda processo de privatização da Eletrobras

A representação afirma que a MP "promove verdadeiro desperdício de recursos públicos" por autorizar a contratação de empresas para "avaliação e outros serviços especializados"

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 17:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 abr 2021 às 17:57
Fachada da empresa Eletrobras, no centro do Rio de Janeiro
Fachada da empresa Eletrobras, no centro do Rio de Janeiro Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO
A bancada do PT na Câmara ingressou com uma ação no Tribunal de Contas da União (TCU) para suspender o processo de privatização da Eletrobras. Segundo os parlamentares, a Medida Provisória nº 1.031/2021, que inclui a empresa no Programa Nacional de Desestatização e encarrega o BNDES de acompanhar e executar o processo de privatização, seria inconstitucional por não contar com a análise do Poder Legislativo.
A representação afirma que a MP "promove verdadeiro desperdício de recursos públicos" por autorizar a contratação de empresas para "avaliação, modelagem e outros serviços profissionais especializados" sem a avaliação do Congresso. "Trata-se do retrato do desperdício de verbas públicas, com o qual não se pode concordar", diz o documento.
"A insistência no processo de privatização da Eletrobras em descompasso com a autorização legislativa, em momento inadequado que fatalmente levará a prejuízos ao erário, para além do desrespeito a textos legais, caracterizam graves violações a princípios administrativos, notadamente os da moralidade, legalidade e impessoalidade", afirma a ação.
Os parlamentares pedem ao TCU que sejam suspensos todos os processos que envolvam a venda de ativos da estatal e investigados os contratos firmados pelo BNDES no âmbito do processo.
O relator da Medida na Câmara, deputado federal Elmar Nascimento (DEM-BA), afirmou que apresentará seu parecer ainda nesta semana Segundo ele, o relatório atenderá aos desejos do Executivo e do Congresso.

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