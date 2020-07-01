Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Prorrogação do acordo coletivo cria impasse entre Petrobras e sindicatos
Na pandemia

Prorrogação do acordo coletivo cria impasse entre Petrobras e sindicatos

A Federação Nacional do Petroleiros (FNP) e a Federação Única dos Petroleiros (FUP) negociaram em mesas separadas, mas igualmente rejeitaram a proposta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 15:05

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 15:05

Petrobras reduz preço da gasolina e diesel nas refinarias
Em live nesta quarta-feira, tanto FUP quanto FNP alertaram para a necessidade de mobilização da categoria Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A primeira reunião entre a Petrobras e os dois sindicatos que representam os empregados da empresa terminou sem avanços. Os sindicatos insistem na prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2020 em meio à pandemia, enquanto a estatal sugere que sejam feitas assembleias virtuais para avaliar a proposta da companhia.
A Federação Nacional do Petroleiros (FNP) e a Federação Única dos Petroleiros (FUP) negociaram em mesas separadas, mas igualmente rejeitaram a proposta levada pela Petrobras, alegando que em uma negociação salarial, quem apresenta a proposta é a categoria, o que seria feito no momento adequado.
Em live nesta quarta-feira, tanto FUP quanto FNP alertaram para a necessidade de mobilização da categoria, apesar da pandemia, para tentar adiar as negociações. A FUP quer voltar à mesa em novembro, enquanto a FNP quer transferir as conversas para o ano que vem.
Além dos termos do acordo coletivo, os sindicatos querem discutir a venda de ativos da estatal.

"Sem mobilização não vamos dobrar a empresa, temos que ter unidade nessa negociação e estamos chamando a FUP para lutar juntos", disse o secretário-geral da FNP, Eduardo Henrique da Costa no YouTube.

Para a FUP, a Petrobras está usando a pandemia para tirar direitos dos trabalhadores. A entidade se comprometeu a elaborar um calendário de negociações, que será apresentado junto à formalização do pedido para prorrogar o ACT deste ano por causa da pandemia.

Veja Também

Dívida pública passa marca de 80% do PIB e já supera projeção para 2020

Petrobras retomará jornada e práticas relativas a despesas com pessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados